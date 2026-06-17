Evija Sloka ar vīru Niku.
Slavenības
Šodien 21:32
Dziedātāja Evija Sloka atklāj gaidāmā bērniņa dzimumu
Amerikā dzīvojošā latviešu dziedātāja Evija Sloka-Valeriusa sociālajos tīklos dalījusies ar priecīgu jaunumu — viņa atklājusi gaidāmā bērniņa dzimumu.
Tagad Evija atklājusi gaidāmā bērna dzimumu. “Tā būs meitenīte! Esam tik, tik, tik priecīgi par šo nākamo dzīves nodaļu un bezgala pateicīgi par visu, kas mūs līdz šim ir atvedis. Vēl 117 dienas, līdz tevi satiksim."
Kantrimūzikas grupas “Klaidonis” līdera Māra Slokas meita Evija jau vairākus gadus savu dzīvi veido ASV. Kopā ar vīru Niku viņa dzīvo Hobokenā, Ņūdžersijas štatā, kur pāris iegādājies ģimenes māju. Evija pasniedz vokālās nodarbības, māca klavieru un vijoles spēli, kā arī turpina uzstāties, muzicējot kāzās dažādās Amerikas vietās. Savukārt Niks strādā par specvienības policistu — Evija iepriekš atzinusi, ka viņa darbs ir spriedzes pilns un bīstams, gluži kā amerikāņu filmās.
Evijas Slokas medusmēnesis Fidži
Evijas Slokas medusmēnesis Fidži.