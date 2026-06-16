ULEB Eirokausā apstiprinātā Rīgas "Zeļļi" kā asistentu piesaista pieredzējušu vietējo treneri
Latvijas basketbola klubam "Rīgas zeļļi" ir pievienojies treneris Akselis Vairogs, otrdien paziņoja klubs.
Tiek ziņots, ka trenera Roka Kondrataviča vadītajam kluba treneru štābam ir pievienojies 40 gadus vecais latviešu speciālists Vairogs, kurš pildīs trenera asistenta pienākumus. "Vairogs ir viens no spēcīgākajiem asistentiem Latvijas basketbolā," saka kluba prezidents Edgars Buļs. "Veidojot treneru korpusu, mūsu mērķis ir galvenajam trenerim Kondratavičam piesaistīt tādus vietējos speciālistus, kuri nākotnē varētu kļūt arī par kluba galvenajiem treneriem, un Vairogam noteikti ir tāds potenciāls."
Viņš uzsver, ka Vairogs jau ir iekrājis lielu pieredzi profesionālā līmen un ka no viņa tiks gaidīts pienesums gan komandas gatavošanā un video izpētē, gan arī sastāva komplektēšanā. "Esmu gandarīts pievienoties ambiciozam klubam, kuram ir tikai viens mērķis - sasniegt ko lielu un uzvarēt," saka Vairogs, solot likt lietā visas savas spējas, pieredzi un enerģiju, lai palīdzētu organizācijai sasniegt izvirzītos uzdevumus.
"Esmu ļoti priecīgs, ka Akselis ir pievienojies mūsu komandai," saka "Rīgas zeļļu" galvenais treneris Kondratavičs. Viņš uzsver, ka tas ir īpaši svarīgi pēc apstiprinājuma saņemšanas par dalību nākamajā sezonā ULEB Eirokausā: "Mums nepieciešami pieredzējuši treneri, kas ir strādājuši tajā līmenī. Viņa pieredze mums lieti noderēs, gan komplektējot komandu, gan gatavojot spēles plānu un skautojot pretiniekus."
Tiek ziņots, ka Vairogs komandai pievienosies šonedēļ, kopā ar treneri Kondrataviču uzsākot sagatavošanos nākamajai sezonai. Basketbolista karjeras laikā Vairogs spēlēja Ventspils, Valmieras un Jelgavas klubos, bet ārvalstīs viņš spēlēja Francijā, Polijā un Lietuvā. Pārstāvot "Ventspili", viņš trīs reizes kļuva par Latvijas čempionu un uzvarēja Baltijas Basketbola līgā (BBL). 2005./2006. gada sezonā, spēlējot "Valmieras" rindās, Vairogs kļuva par BBL rezultatīvāko spēlētāju, vidēji mačā gūstot 20,9 punktus.
Pēc spēlētāja karjeras noslēguma 2017. gadā Vairogs uzsāka trenera karjeru, līdz 2023. gadam esot ilggadējam Roberta Štelmahera asistentam "Ventspilī", Tallinas "Kalev"/"Cramo", Čehijas komandā "Nymburk" un Lietuvas komandā Panevēžas "Lietkabelis". No 2017. līdz 2019. gadam Vairogs ar "Ventspili" izcīnīja Latvijas čempiona titulu 2018. gadā un uzvarēja Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā (LIBL) gadu vēlāk. Pēc tam trīs sezonu laikā "Kalev/Cramo" 2021. gadā tika izcīnīts LIBL čempiona tituls, kā arī pa reizei uzvarēts Igaunijas čempionātā un Igaunijas kausā.
Klubs vēsta, ka pēc tam Vairogs strādājis Čehijas klubā "Nymburk" un Lietuvas vienībā "Lietkabelis", bet kopš 2025. gada vasaras bija Polijas līgas kluba Vłocłavekas "Anwil" galvenā trenera Ronena Ginzburga asistents.
Bez abiem treneriem klubam nākamajai sezonai ir līgumi ar Jāni Bērziņu, Rolandu Šulcu, Raivo Kudrjavcevu un Ritvaru Nikolajevu, bet treneru kolektīvā paliek Raimonds Feldmanis. Nākamajā sezonā "Rīgas zeļli" plāno debitēt Eirokausā, kā arī turpinās startēt Latvijas Basketbola līgā (LBL), LIBL un Latvijas kausa izcīņā.
2023. gadā dibinātie "Rīgas zeļļi" aizvadītajā sezonā LIBL) nepārvarēja ceturtdaļfinālu, bet LBL izcīnīja bronzas godalgas.