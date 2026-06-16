Zelenskis un Tramps pirmo reizi pēc vairākiem mēnešiem tiekas klātienē. "Krievijai vajadzētu noslēgt vienošanos!"
Otrdien G7 samita laikā Evianā neformālā aizkulišu sanāksmē tikās Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, ASV prezidents Donalds Tramps un Francijas prezidents Emanuels Makrons.
Saskaņā ar avotiem, šī bija pirmā Zelenska un Trampa klātienes tikšanās gandrīz četru mēnešu laikā, un tās mērķis bija atdzīvināt iestrēgušās diplomātiskās sarunas ar Maskavu. “Mums bija laba tikšanās!" pēc sanāksmes žurnālistiem pauda Baltā nama saimnieks, piebilstot, ka viņam vēlāk gaidāma vēl viena tikšanās ar Zelenski.
Vienlaikus viņš uzsvēra nepieciešamību virzīties uz vienošanos starp pusēm. Tramps uzsvēra, ka Krievijai “vajadzētu noslēgt vienošanos”, paužot pārliecību, ka situācijai joprojām iespējams diplomātisks risinājums. Viņš uzsvēra, ka sarunām esot gatavs gan Krievijas vadonis Vladimirs Putins, gan Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
“Varbūt mēs varam kaut ko panākt Ukrainā. Es domāju, ka gan Putins, gan Zelenskis ir tam atvērti,” G7 samitā Evianā norādīja Tramps. “Tagad, kad Irānas jautājums ir atrisināts, mēs atkal uz to fokusēsimies.”
Tajā pašā laikā Ukraina turpina aktīvi virzīt ideju par tiešām sarunām ar Krievijas vadoni Vladimiru Putinu, cerot, ka Tramps varētu spēlēt starpnieka lomu, lai panāktu iespējamu trīspusēju tikšanos. Zelenskis iepriekš norādīja, ka šāds formāts varētu kļūt par nozīmīgu soli ceļā uz pamieru un plašāku miera procesu.
Tomēr Kremlis līdz šim ir atteicies no tikšanās neitrālā valstī, uzstājot, ka Zelenskim būtu jāierodas Maskavā — šo priekšlikums Kijiva kategoriski noraidījusi, nodēvējot to par politiski nepieņemamu.
G7 samita darba kārtībā iekļauti arī citi globālās drošības jautājumi, tostarp situācija Tuvajos Austrumos un Irānas jautājums. Otrajā dienas pusē paredzēta īpaša sesija, kurā piedalīsies arī vairāku Tuvo Austrumu valstu līderi, tostarp Ēģiptes, Kataras un Apvienoto Arābu Emirātu pārstāvji.