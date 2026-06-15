"Ignorē sabiedrības intereses!" Ceļ trauksmi par absurdu Rīgas skolu ēdināšanas iepirkumu
Rīgas skolu ēdināšanas iepirkumā pašreizējie vērtēšanas kritēriji mākslīgi sašaurina iespējamo piegādātāju loku un rada risku, ka zaļā publiskā iepirkuma prasības tiks izpildītas formāli, pauda biedrība "Zemnieku saeima".
Biedrībā norāda, ka saskaņā ar Rīgas domes veiktajiem grozījumiem iepirkuma "Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo izglītības iestāžu vajadzībām" nolikumā ir būtiski samazināts ēdināšanas pakalpojuma izpildē iesaistāmo vietējo zemnieku skaits, iestrādājot prasību par sadarbību tikai ar diviem bioloģiskajiem un kvalitātes shēmu audzētājiem, kas nav pietiekami tik lielam Rīgas skolu apjomam un piecu gadu līguma periodam.
"Paradoksāla situācija, kad politiķi no tribīnēm aicina atbalstīt vietējo, bet tepat mūsu degungalā tiek organizēti desmitiem miljonu vērti iepirkumi, absolūti ignorējot Latvijas sabiedrības intereses," norāda "Zemnieku saeimas" priekšsēdētājs Juris Lazdiņš.
Viņš uzsver, ka divi bioloģiskie zemnieki nevar nodrošināt tik lielu Rīgas skolu apjomu piecu gadu garumā. Lauksaimniecībā katrs ražas gads ir atšķirīgs, tāpēc šādā iepirkumā jābūt daudz plašākam vietējo ražotāju lokam.
"Ja pašvaldība jau nolikumā pieļauj tik šauru piegādātāju loku, tā pati rada risku, ka līguma izpildes laikā solītās vietējās bioloģiskās piegādes aizstās ar citu, lētāk pieejamu produkciju. Rezultātā bērnu ēdienkartēs var nonākt nevis tas, par ko pretendents saņēmis punktus iepirkumā, bet formāli aizvietota produkcija no garākām piegādes ķēdēm," norāda Lazdiņš.
"Zemnieku saeima" atbalsta Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) un Rīgas Iepirkumu pārvaldes skatījumu par stingrāku līguma izpildes kontroles prasību iestrādāšanu nolikumā. Tajā pašā laikā biedrība uzsver, ka būtiski jāpaplašina ēdināšanas pakalpojuma izpildē iesaistāmo vietējo zemnieku skaits.
Pēc nolikuma prasībām pašreiz ēdinātājam ir jāapliecina sadarbība tikai ar diviem bioloģiskajiem un diviem nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas vai integrētās audzēšanas prasībām atbilstošiem audzētājiem vai ražotājiem. "Zemnieku saeimas" ieskatā, ņemot vērā iepirkuma apjomu, tas ir par maz sekmīgai un nepārtrauktai ilgtermiņa ēdināšanas līguma izpildei.
Ja kontrole tiek pastiprināta, bet piegādātāju loks jau sākotnēji ir pārāk šaurs, kontrole pārbauda tikai formālu sistēmu, nevis nodrošina stabilas vietējās pārtikas piegādes. Rīgas skolu ēdināšanas iepirkums nav īstermiņa vai neliela apjoma piegāde - tas ir ilgtermiņa pakalpojums, kurā jāparedz pietiekams ražotāju skaits, lai piegādes varētu nodrošināt arī mainīgos ražas gados.
Lazdiņš norāda, ka jaunajā nolikuma redakcijā vērtēšanas kritēriji ir tik elementāri, ka konkursa rezultāts var būt iespēja visiem pretendentiem saņemt vienādu punktu skaitu. Tas nozīmē, ka pēc vienāda vērtējuma iepirkums nonāks līdz izlozei jeb loterijai. Iepriekš nolikumā bija paredzēts, ka vienāda punktu skaita gadījumā tiek vērtēts, kurš pretendents piedāvā vairāk bioloģisko audzētāju. Pēc IUB lēmuma Rīga šo nosacījumu izslēdza.
"Zemnieku saeimas" vadītājs skaidro, ka šāda pieredze jau bija pērn, kad iepirkumā pārliecinoši uzvarēja lietuviešu uzņēmums.
Lazdiņš pauž, ka šī nav pirmā reize, kad Rīgas skolu ēdināšanas iepirkumi nonāk strīdu centrā. Pērn aptuveni 53 miljonu eiro iepirkumā uzvarētājs tika noteikts izlozē, un process nonāca Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja redzeslokā.
"Zemnieku saeimā" norāda, ka 100 kilometru rādiusā ap Rīgu ir pietiekami liels skaits vietējo zemnieku un ražotāju, tāpēc iepirkuma prasībās varētu pieprasīt sadarbības apliecinājumus ar vismaz 20 vietējiem zemniekiem. Biedrības ieskatā tas garantētu stabilākas piegādes nekā pašlaik prasītie divi piegādātāji.
Kā norāda "Zemnieku saeima", ir svarīgi, lai nolikuma punktos, kuros tiek vērtēti bioloģiskās lauksaimniecības, nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas un integrētās audzēšanas prasībām atbilstoši produkti, tiktu sagaidīta sadarbība ar vairākiem vietējiem zemniekiem.
Lazdiņš skaidro, ka plašāks vietējo zemnieku loks ir vajadzīgs arī tāpēc, ka lauksaimniecībā ražas gadi ir atšķirīgi. Ja piegādes balstās tikai uz dažiem audzētājiem, jebkuras ražas, kvalitātes vai loģistikas problēmas rada risku, ka solītās vietējās bioloģiskās piegādes būs jāaizstāj ar citu produkciju.
Vienlaikus Lazdiņš norāda, ka pēc pēdējām izmaiņām īsāko piegādes attālumu vērtē tikai trim produktiem - kartupeļiem, burkāniem un āboliem. Sākotnējā nolikuma versijā šis produktu loks bija plašāks. Attāluma kritēriju būtu lietderīgi attiecināt uz visiem 15 augļiem un dārzeņiem, kurus vērtē bioloģiskās lauksaimniecības un kvalitātes shēmu produktu sadaļās, jo šos produktus var piegādāt vietējie zemnieki.
"Ja iepirkuma mērķis ir veicināt īsākas piegādes ķēdes un vietējās pārtikas nonākšanu skolās, nav pamata šo pieeju attiecināt tikai uz kartupeļiem, burkāniem un āboliem. Šāda pieeja vēl vairāk padara vērtējumu formālu un ierobežo vietējo ražotāju reālo iesaisti," uzsver Lazdiņš.
"Zemnieku saeimas" ieskatā jaunais publisko iepirkumu regulējums pašreiz var atmest sistēmu atpakaļ situācijā, kāda bija pirms 15 gadiem - pasūtītājam ir iespējas apiet zaļo publisko iepirkumu, kas paredz noteiktus kritērijus ēdināšanas pakalpojumu vai pārtikas produktu piegādes nodrošināšanai. Pēdējie piemēri liecina, ka joprojām tiek izsludināti iepirkumi, kuros vienīgais kritērijs ir cena. Kvalitātes kritēriju neesamība nozīmē, ka netiek kontrolēts, ar kādas kvalitātes produktiem tiek baroti bērni skolās un pacienti slimnīcās.
Lazdiņš uzsver, ka pārtikas iepirkumos nedrīkst dominēt tikai zemākā cena vai formāli izpildāmi kritēriji.
"Zaļajam publiskajam iepirkumam jānodrošina vietējo ražotāju iesaiste, pārtikas izcelsmes izsekojamība un kvalitatīva līguma izpilde, nevis tikai dokumentos pareizi aizpildīti apliecinājumi," norāda Lazdiņš.
Jau ziņots, ka IUB aizliedza Rīgas pašvaldības Centrālajai administrācijai bez grozījumu veikšanas turpināt iepirkuma "Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo izglītības iestāžu vajadzībām" procedūru un slēgt iepirkuma līgumu.
Biroja iesniegumu izskatīšanas komisija jūnija sākumā pieņēma lēmumu Rīgas pašvaldības Centrālās administrācijas Iepirkumu pārvaldes rīkotajā iepirkumā "Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo izglītības iestāžu vajadzībām". Lēmums pieņemts, izskatot divu piegādātāju - SIA "CNC" un SIA "Marniko" - iesniegumus par iepirkuma nolikumā noteiktajiem piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem.
IUB komisija iesniegumus atzina par pamatotiem un lēma aizliegt pasūtītājam bez grozījumu veikšanas turpināt iepirkuma procedūru un slēgt iepirkuma līgumu, kā arī atcelt apstrīdētās prasības.
Vienlaikus IUB uzsvēra, ka publiskajos iepirkumos, īpaši sabiedriski nozīmīgās jomās, prasībām par kvalitāti, ilgtspēju, videi draudzīgu piegādi vai bioloģisku produktu izmantošanu ir jābūt ne tikai iekļautām iepirkuma dokumentos, bet arī reāli izpildāmām un pārbaudāmām līguma darbības laikā.
Kā aģentūru LETA informēja Rīgas domē, pašvaldības iepirkuma komisija atbilstoši IUB lēmumam veica grozījumus iepirkuma dokumentācijā un pagarināja piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz 8. jūnijam.
Informācija Elektronisko iepirkumu sistēmā liecina, ka Rīgas pašvaldības Centrālās administrācijas Iepirkumu pārvaldes iepirkums izsludināts 2025. gada 25. augustā, un tā paredzamā vērtība ir 601 353 eiro.