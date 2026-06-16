"Vivi" vēršas pie mājdzīvnieku saimniekiem: ne visi zina šos noteikumus par dzīvnieku pārvadāšanu vilcienā
Tuvojoties vasaras ceļojumu sezonai, arvien vairāk pasažieru vilcienu pārvadājumos dodas kopā ar saviem mājdzīvniekiem. Pasažieru vilcienu pārvadātājs "Vivi" atgādina, ka dzīvnieku pārvadāšanai vilcienā ir noteikti konkrēti nosacījumi, kas jāievēro ikvienam saimniekam.
Vilcienos atļauts pārvadāt suņus, kaķus, dekoratīvos putnus, kā arī mājputnu un dekoratīvo dzīvnieku mazuļus. Vienlaikus pasažierim jānodrošina, lai dzīvnieks netraucētu citiem braucējiem.
Īpaši noteikumi attiecas uz suņu pārvadāšanu. Vilcienā suns jātur pavadā un tam jābūt ar uzliktu uzpurni un žetonu pie kakla siksnas. Alternatīvi dzīvnieku var pārvadāt speciāli tam paredzētā somā, konteinerā vai būrī, un tādā gadījumā uzpurnis nav nepieciešams.
"Vivi" atgādina, ka pasažieriem, kuri ceļo ar suni, līdzi jābūt arī suņa vakcinācijas apliecībai. Tāpat noteikumi paredz, ka suni nedrīkst novietot uz pasažieru sēdekļiem.
Vienā vilciena vagonā vienlaikus drīkst pārvadāt ne vairāk kā desmit suņus, savukārt vienā sēdvietu nodalījumā viena saimnieka pavadībā var atrasties ne vairāk kā divi suņi.
Par dzīvnieka pārvadāšanu jāmaksā kā par vienu bagāžas vienību neatkarīgi no tā, vai tiek pārvadāts viens vai vairāki dzīvnieki, kas atrodas vienā būrī, konteinerā vai somā.
Vienlaikus noteikumi paredz izņēmumus suņiem pavadoņiem un suņiem asistentiem. Šādi dienesta dzīvnieki, pildot savus pienākumus, drīkst atrasties vilcienā bez uzpurņa, jo tas var traucēt darba uzdevumu veikšanai. Lai citi pasažieri varētu tos atpazīt, suņiem jābūt īpaši marķētiem ar atšķirības zīmēm un uzrakstu "suns pavadonis" vai "suns asistents".
Pārvadātājs aicina pasažierus pirms brauciena iepazīties ar noteikumiem, lai ceļojums būtu ērts un drošs gan mājdzīvnieku saimniekiem, gan pārējiem vilciena pasažieriem.