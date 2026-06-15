Slimnīcu reforma: ko tā nozīmēs Tukuma slimnīcas pacientiem?
Veselības ministrijas izstrādātais Slimnīcu tīkla attīstības plāns paredz pārmaiņas veselības aprūpes sistēmā visā Latvijā.
Jaunajā modelī ārstniecības iestādes plānots iedalīt lokālajās, reģionālajās un daudzprofilu slimnīcās. Saskaņā ar pašreizējo ieceri Tukuma slimnīca tiks klasificēta kā lokālā slimnīca ar īpašiem nosacījumiem neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas nodaļas darbības nodrošināšanai.
Tukuma slimnīca uzsver, ka galvenais jautājums visā reformas procesā ir pacientu intereses, lai veselības aprūpes pakalpojumi arī turpmāk būtu pieejami iespējami tuvu dzīvesvietai.
“Tukuma novads ir viens no lielākajiem Latvijā gan teritorijas, gan apkalpojamās teritorijas ziņā. Mūsu slimnīca ir būtiska veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanai vairāk nekā 45 tūkstošiem iedzīvotāju. Tāpēc sarunās ar Veselības ministriju konsekventi uzsvērām, ka reformas rezultātā nedrīkst pasliktināties pakalpojumu pieejamība mūsu pacientiem,” saka Tukuma slimnīcas valdes locekle Domnikija Putniņa.
Panākta vienošanās par neatliekamās palīdzības nodrošināšanu
Viens no būtiskākajiem jautājumiem sarunās ar Veselības ministriju un Nacionālo veselības dienestu bija nodrošināt, lai pēc reformas ieviešanas Tukuma slimnīcā netiktu mazinātas iespējas saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību. Slimnīca iestājās par pilnvērtīgas neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas nodaļas saglabāšanu, īpaši uzsverot bērnu neatliekamās palīdzības pieejamības nozīmi novadā.
Tukuma slimnīcas valde sarunās īpaši uzsvēra nepieciešamību saglabāt pilnvērtīgu pacientu uzņemšanas nodaļas darbu un nodrošināt palīdzību gan pieaugušajiem, gan bērniem.
“Esam gandarīti, ka diskusijās ar Veselības ministriju un Nacionālo veselības dienestu izdevās panākt risinājumu, kas paredz īpašu pieeju Tukuma slimnīcai. Tas nozīmē, ka arī pēc reformas ieviešanas slimnīcā visu diennakti būs pieejami nepieciešamie speciālisti neatliekamās palīdzības sniegšanai, tostarp bērniem,” skaidro valdes locekle.
Saskaņā ar plānoto modeli no 2027. gada Tukuma slimnīcā 24 stundas diennaktī būs jānodrošina internista un ķirurga pieejamība, kā arī dežūrārsti – anesteziologs-reanimatologs, pediatrs un radiologs.
Slimnīca jau pielāgojas pārmaiņām
Gatavojoties jaunajam modelim, Tukuma slimnīca jau sākusi pakalpojumu pārskatīšanu un attīstību. Slimnīca ir ieviesusi vairākus jaunus pakalpojumus, tostarp nefroloģijā un dienas stacionāra uroloģijā, kā arī palielinājusi valsts apmaksāto pakalpojumu pieejamību pacientiem.
“Cilvēkiem svarīgākais nav tas, kādā līmenī slimnīca ir iedalīta, bet gan tas, vai nepieciešamo palīdzību var saņemt tepat Tukumā. Tāpēc mēs strādājam pie tā, lai pakalpojumu pieejamība pieaugtu – attīstām jaunas specialitātes, palielinām valsts apmaksāto pakalpojumu apjomu un meklējam risinājumus, kas pacientiem ļauj ārstēšanos saņemt tuvāk mājām,” uzsver D. Putniņa.
Galvenais mērķis – saglabāt pieejamību
Tukuma slimnīca ir galvenā ārstniecības iestāde novadā, kurā ik gadu tiek apkalpoti vairāk nekā 100 000 pacientu. Slimnīca nodrošina neatliekamo palīdzību, stacionāro ārstēšanu, diagnostiku, ambulatoros pakalpojumus un rehabilitāciju.
Reformas veiksmīgai īstenošanai būtiska ir prognozējama attīstība un skaidri noteikumi.
“Pacientiem svarīgākais ir zināt, ka palīdzība būs pieejama tad, kad tā nepieciešama. Mūsu uzdevums ir nodrošināt, lai Tukuma novada iedzīvotāji arī turpmāk saņemtu kvalitatīvus veselības aprūpes pakalpojumus iespējami tuvu savai dzīvesvietai. Tieši šis princips ir bijis pamatā visām mūsu sarunām par reformu,” uzsver Tukuma slimnīcas valdes locekle.
Gunta Kūla
Sabiedrisko attiecību speciāliste
*SIA “Tukuma slimnīca”