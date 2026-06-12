Mazie arheologi aicināti uz Turaidas pili: bērniem būs iespēja pētīt, darināt un ceļot laikā
13. jūnijā no plkst. 12.00 – 17.00 Turaidas muzejrezervātā notiks pasākums “Aizraujošā arheoloģija bērniem”.
“Aizraujošā arheoloģija” ir ikgadējs, notikums Turaidas pilī, kuru gaida daudzi bērni. Pasākuma mērķis ir iepazīstināt apmeklētājus ar vienu no sarežģītākajām, bet ļoti interesantu pagātnes izzināšanas virzienu – arheoloģisko izpēti, kā arī veidot izpratni par kultūras mantojumu un tā daudzveidību.
Pasākuma laikā Turaidas pils pagalmā darbosies radošās darbnīcas, kurās būs iespēja praktiski iepazīt un izmēģināt māla trauku gatavošanu, šķīvju apgleznošanu, pašiem uzcept savu maizīti. Šī būs reize, kad lielie un mazie varēs tikties ar arheologu, uzzināt kā tiek atrasti senie trauki un ko tie var pastāstīt par laikiem, kad tajos lika gardus ēdienus.
Radošās darbnīcas ir lieliska iespēja apgūt jaunas prasmes:
Plkst. 12.00 – 17.00
- Māla trauku gatavošanas radošā darbnīca
- Trauku apgleznošana
- Viduslaiku ēdiena degustācija
- Uzcep savu maizīti!
- Ances maize
- No grauda līdz putrai un maizei
- Par bitēm un medu senos laikos un mūsdienās
- Viduslaiku galdu spēles kopā ar Jauno arheologu skolu
- Tikšanās ar arheologu
- Sajūtu un smilšu kaste pašiem mazākajiem
Plkst. 13.30 – 14.00 ekskursija “Podi, bļodas, krūzes, šķīvji un ne tikai … ”
Plkst. 14.00 – 16.00 foto stūrītis – “Ceļojums laikā”
Plkst. 16.00 – 17.00 aizraujoša un iesaistoša izrāde “Kas saplēsa traukus?”.
Izrādē lomās iejutīsies bērni – pasākuma dalībnieki. Visas dienas garumā viņi būs aktīvi darbojušies radošajās darbnīcās, izzinājuši trauku darināšanas un ēdiena gatavošanas noslēpumus, un nu viņiem atliks atrisināt šķietami niecīgu, bet intriģējošu jautājumu – kas saplēsa traukus?
Arheoloģijas svētku laikā būs iespēja piedalīties īpašā porcelāna saktu darbnīcā, ko vadīs māksliniece Kristīne Nuķe-Panteļejeva.