Rīgas ostā atklāts jauns konteinerpārvadājumu maršruts uz Portugāli
Viena no vadošajām pasaules jūras konteinerpārvadājumu kompānijām Ocean Network Express (ONE) ir uzsākusi jaunu iknedēļas maršrutu caur Rīgas ostu - Iberia Baltic Express (IBX). Jaunais serviss pirmo reizi ostas vēsturē nodrošina tiešu Rīgas savienojumu ar Portugāles ostām, vienlaikus paplašinot Latvijas eksportētāju un importētāju piekļuvi Eiropas un globālajiem tirgiem.
Jaunais serviss savieno Portugāles, Lielbritānijas, Nīderlandes, Polijas, Latvijas, Lietuvas un Vācijas ostas, kursējot maršrutā Leišoiša (Leixoes) – Lisabona – Sauthemptona – Roterdama – Gdaņska – Rīga – Klaipēda – Gdiņa – Brēmerhāfene – Roterdama – Leišoiša. Rīgas ostā līnijas kuģi ienāk reizi nedēļā.
Ocean Network Express ir viena no lielākajām pasaules jūras konteinerpārvadājumu kompānijām. Tā tika izveidota, apvienojot trīs Japānas kuģošanas uzņēmumu - K-Line, MOL un NYK, konteineru biznesus. Šobrīd uzņēmums operē vairāk nekā 240 kuģu lielu floti, kas vienlaikus var pārvadāt 1,9 miljonus TEU konteinerus. Tas ļauj piedāvāt klientiem ātru un uzticamu starptautisku tīklu ar vairāk nekā 165 kuģošanas līniju maršrutiem 120 valstīs.
Rīgas ostā Ocean Network Express darbu uzsāka 2025. gada janvārī ar servisu Baltic Bridge Express (BBX), kas savienoja Baltijas valstu un Somijas ostas ar Roterdamu. Šobrīd maršruts ir paplašināts, iekļaujot tajā daudz vairāk Eiropas ostu, kas ļauj nostiprināt ONE pozīcijas reģionā un sniedz klientiem vēl plašākas pārvadājumu iespējas.
Jaunais serviss nodrošina tiešu savienojumu starp Portugāli un Baltijas ostām, kā arī uzlabo kravu piegāžu regularitāti, uzticamību un tranzīta laikus. No Portugāles ostām līdz Rīgai konteineru piegāde ir iespējama aptuveni nedēļas laikā, savukārt no Roterdamas – četru dienu laikā.
Rīgas osta ir vienīgā osta Latvijā, kurā darbojas regulāro konteinerpārvadājumu līnijas un specializēti konteineru termināļi. Šobrīd ostu regulāri apmeklē 9 starptautisku konteinerlīniju kuģi, nodrošinot savienojumus ar nozīmīgākajiem Eiropas un pasaules loģistikas centriem. Konteineru pārvadājumi tiek veikti 11 maršrutos, kas ir rekordliels skaitlis Rīgas ostai.
2025. gadā Rīgas ostā tika pārkrauti 495,7 tūkstoši TEU konteinerkravu, kas veidoja 98% no visām Latvijas ostās apkalpotajām konteinerkravām. Konteineri ir otrais lielākais Rīgas ostas kravu segments, veidojot aptuveni 30% no ostas kopējā kravu portfeļa, un tā attīstība ir viena no ostas stratēģiskajām prioritātēm.