Karolīnas "Hurricanes" nonāk soļa attālumā no pirmā NHL titula 20 gadu laikā
Nacionālās hokeja līgas (NHL) Stenlija kausa finālsērijas piektajā mačā ceturtdien uzvaru svinēja Karolīnas "Hurricanes", sērijā pret Lasvegasas "Golden Knights" nonākot viena panākuma attālumā no čempiontitula.
"Hurricanes" savā laukumā bija pārāka ar 4:2 (1:1, 2:0, 1:1), sērijā līdz četrām uzvarām izvirzoties vadībā ar 3-2. Mača septītajā minūtē "Golden Knights" vadībā izvirzīja Pāvels Dorofejevs, kurš bija precīzs vairākumā, bet Džordans Stāls piecas minūtes vēlāk panāca 1:1.
Otrās trešdaļas 12. minūtē vairākumā Andrejs Svečņikovs vadību ieguva jau mājiniekiem, bet 3:1 "Hurricanes" labā perioda izskaņā panāca Sebastjans Aho. Noslēdzošās trešdaļas 12. minūtē savus otros vārtus vairākumā guva Svečņikovs, panākot 4:1, uz ko viesi spēja atbildēt ar Dorofejeva otrajiem vārtiem 54. minūtē.
Savu otro titulu vēsturē "Hurricanes" var nodrošināt sērijas sestajā spēlē, kas pēc Latvijas laika 15. jūnijā norisināsies Lasvegasā. Ja tajā mačā uzvaru svinēs "Golden Knights", tad Stenlija kausa ieguvēji tiks noskaidroti 18. jūnijā septītajā spēlē "Hurricanes" laukumā Roli.
"Golden Knights" ir 2023. gada Stenlija kausa ieguvēja, bet "Hurricanes" trofeju izcīnīja 2006. gadā. Pērn finālsērijā Floridas "Panthers" ar 4-2 uzvarēja Edmontonas "Oilers", Stenlija kausu izcīnot otro gadu pēc kārtas. "Panthers" aizvadīja neveiksmīgu regulāro čempionātu un priekšlaicīgi nolika kausa ieguvējas pilnvaras, bet "Oilers" nepārvarēja pirmo kārtu.