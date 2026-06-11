Autoservisa darbinieks, būdams 2,6 promiļu reibumā, ar klienta automašīnu izraisa avāriju.
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Šodien 11:54
VIDEO: autoservisa darbinieks, būdams 2,6 promiļu reibumā, ar klienta automašīnu izraisa avāriju
Trešdien, 10. jūnijā, uz Jūrmalas šosejas notika ceļu satiksmes negadījums, kurā "Mercedes-Benz" automašīna ietriecās priekšā braucošās "Audi" automašīnas aizmugurē, liecina sociālajos medijos publicētā informācija.
Pēc aculiecinieka sniegtās informācijas, "Mercedes-Benz" vadītājs esot bijis autoservisa darbinieks, kurš pēc apkopes nogādājis automašīnu klientam.
Aculiecinieks arī apgalvo, ka vadītājs atradies alkohola reibumā. Saskaņā ar viņa teikto, policijas veiktajā pārbaudē konstatēta aptuveni 2,6 promiļu alkohola koncentrācija izelpā.
Negadījuma vietā ieradās Valsts policijas darbinieki, kuri vadītāju aizturēja.