Viena Vide Visiem
Šodien 12:06
Siguldā pieejama grāmatu piegāde ar velosipēdu
Siguldas novada bibliotēka vasaras sezonā saviem lasītājiem no jūnija līdz augusta beigām piedāvā pakalpojumu “Velo bibliotēka” – videi draudzīgu grāmatu un citu izdevumu piegādi uz mājām ar īpašu grāmatu velosipēdu “SIGULDIEŠI LASA”.
“Velo bibliotēka” kā pakalpojums pieejams Siguldas pilsētas robežās jau sesto sezonu. Pakalpojums īpaši paredzēts senioriem un ģimenēm ar maziem bērniem, kā arī citiem iedzīvotājiem, kuriem nokļūšana līdz bibliotēkai ir apgrūtināta. “Velo bibliotēka” darbojas trešdienās un ceturtdienās no plkst. 11.00 līdz 15.00.
Lai saņemtu piegādi, iedzīvotāji aicināti iepriekš pieteikties, zvanot uz Siguldas novada bibliotēku pa tālruni 67973258.
“Velo bibliotēkas” pakalpojums tiek nodrošināts sadarbībā ar skolēnu vasaras nodarbinātības programmu.
Siguldas novada bibliotēka aicina izmantot šo iespēju, lai vasaras mēnešos lasīšana kļūtu vēl pieejamāka un ērtāka ikvienam.