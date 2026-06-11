"Ulubele" ziedojumā saņem 33 dzīvnieku gultiņas, kas tapušas no lietota tekstila
Ražotāju atbildības sistēmas uzņēmums “Latvijas Zaļais punkts” sadarbībā ar vides resursu apsaimniekošanas uzņēmumu “Eco Baltia vide” dzīvnieku patversmei “Ulubele” ziedojuši 33 dzīvnieku gultiņas, kas tapušas no lietota tekstila.
Gultiņas izgatavotas meistarklasēs, kurās interesenti praktiski apguva tekstila atkārtotas izmantošanas iespējas, piešķirot jaunu un noderīgu pielietojumu materiāliem, kas citādi varētu nonākt atkritumos.
Dzīvnieku gultiņu izgatavošanas meistarklases norisinājās 24. aprīlī “Eco Baltia vide” specializētajā tirdzniecības vietā “Lab". Otra meistarklase norisinājās 24. maijā ģimeņu festivālā “Trādirīga”, kur apmeklētāji profesionāļu vadībā no lietotiem tekstilizstrādājumiem gatavoja guļvietas patversmes iemītniekiem. Aktivitātes mērķis bija parādīt, ka arī šķietami nokalpojušām lietām iespējams piešķirt otru dzīvi, vienlaikus samazinot tekstila atkritumu daudzumu un sniedzot praktisku atbalstu dzīvniekiem, kuriem tas ikdienā nepieciešams.
Meistarklašu laikā izmantoti dažādi lietoti tekstilizstrādājumi, tostarp džemperi, mīksta auduma bikses, segas, spilveni un citi materiāli. Daļu izejmateriālu līdzi bija aicināti ņemt paši apmeklētāji, savukārt nepieciešamie papildu materiāli bija pieejami arī norises vietā. Tos uzņēmums bija sarūpējis no iedzīvotāju nodotajiem materiāliem tekstila konteineros. Šādā veidā pasākuma dalībnieki varēja ne tikai uzzināt vairāk par aprites ekonomiku un atbildīgu resursu izmantošanu, bet arī paši piedalīties praktiska un sabiedriski nozīmīga projekta īstenošanā.
“Ilgtspēja sākas ar spēju saskatīt vērtību lietās, kas mums jau ir pieejamas. Tekstils, kas vienam vairs nav vajadzīgs, citam var kļūt par ļoti praktisku un nepieciešamu atbalstu. Šajā gadījumā meistarklašu dalībnieku rokās lietoti tekstilizstrādājumi pārtapa 33 dzīvnieku gultiņās, kas nonākušas pie “Ulubeles” iemītniekiem. Tas ir labs piemērs tam, kā vides atbildība var iet roku rokā ar palīdzību tiem, kam tā patiesi nepieciešama,” norāda Kaspars Zakulis, “Latvijas Zaļā punkta” valdes loceklis.
Dzīvnieku patversmēs ikdienā īpaši svarīgas ir praktiskas lietas, kas palīdz nodrošināt dzīvniekiem siltumu, ērtības un drošības sajūtu. Ziedotās gultiņas ir lietojamas kā suņiem, tā kaķiem un citiem dzīvniekiem, un “Ulubelei” tās būs noderīgs papildinājums patversmes ikdienas darbā, vienlaikus apliecinot, ka atbildīga attieksme pret vidi var radīt taustāmu labumu arī sabiedrībai un dzīvnieku labturībai.
Dzīvnieku patversmes “Ulubele” pārstāve paudusi pateicību par šo iniciatīvu: "Paldies ikvienam , kurš piedalījās gultiņu izgatavošanā. Patversmē uzturas vairāk nekā 300 iemītnieku, galvenokārt suņi un kaķi, kuriem līdzcilvēku palīdzība ir ļoti būtiska, tāpēc katrs atbalsts ir no svara Patversmes dzīvniekiem šādas lietas ir ļoti vajadzīgas, jo tās palīdz radīt siltāku un ērtāku vidi. Vienlaikus šis ir skaists piemērs tam, kā šķietami nevajadzīgs tekstils var kļūt par vērtīgu atbalstu mūsu iemītniekiem."