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Novadu ziņas
Šodien 16:10
Laba ziņa tauru un savvaļas zirgu vērotājiem: atkal darbojas Papes dabas parka tiešsaistes kamera
Papes dabas parkā atjaunota savvaļas zālēdāju ganībās izvietotās tiešsaistes kameras darbība. Turpmāk ikviens interesents atkal varēs reāllaikā vērot taurus un savvaļas zirgus to dabiskajā vidē.
Lielajiem zālēdājiem ir būtiska nozīme dabas procesu uzturēšanā. Ganoties tie palīdz saglabāt atklātas ainavas un veicina bioloģiski daudzveidīgu pļavu veidošanos, radot piemērotus dzīves apstākļus daudzām augu un dzīvnieku sugām.
Papes dabas parks ir viena no nozīmīgākajām aizsargājamajām dabas teritorijām Latvijā. Tas ir pazīstams ar savvaļas zālēdāju ganībām, savukārt Pape ir arī viena no labākajām vietām putnu vērošanai valstī. Tā atrodas nozīmīgā putnu migrācijas ceļā, un ik gadu šeit iespējams novērot tūkstošiem migrējošo putnu.
Atjaunotā tiešsaistes kamera sniedz iespēju iepazīt Papes dabas parka unikālo vidi un sekot līdzi savvaļas dzīvnieku ikdienai, netraucējot dabas procesus. Tiešraide pieejama šeit.