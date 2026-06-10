Vīrietis populārā pārtikas veikalā aizdeva svešiniecei savu klienta karti. Sekas bija traģikomiskas
Kāds Tallinas iedzīvotājs sociālajos tīklos dalījies traģikomiskā stāstā par to, kā pārtikas veikalā iedeva savu klienta karti svešiniecei.
Tallinietis pastāstīja, kā pārtikas veikalā "Rimi", kas ir populāra iepirkšanās vietā arī starp Latvijas iedzīvotājiem, eleganti ģērbusies krievvalodīga kundze viņam lūdza atlaides karti. "Es pieklājīgi atbildēju, ka, protams, un ievadīju savu "Rimi" karti viņas maksājumu terminālā," viņš atceras.
Kad tallinietis sāka norēķināties par saviem pirkumiem, izrādījās, ka no viņa kartes pazuduši pieci eiro un 90 centi.
"Es daudz reižu esmu aizdevis savu karti, bet ar šādu gadījumu sastapos pirmo reizi," atzīst viņš, piebilstot, ka neviena laba rīcība nepaliek nesodīta.
Komentāros pie šī ieraksta daudzi raksta, ka tas ir īsts nekaunības piemērs. Gadījumi, kad klienta kartes aizdošana beidzas ar konta iztukšošanu, jau ir izskanējuši medijos.
Vēl pirms dažiem gadiem komunikāciju speciāliste "Coop Eesti" Marja Abels stāstīja, ka arvien biežāk notiek situācijas, kad pašapkalpošanās kasē svešinieks lūdz pircējam klienta karti, un vēlāk izrādās, ka no cilvēka, kurš aizdevis karti, konta pazuduši bonusa līdzekļi, kas sakrāti punktu sistēmā.
Šeit jāuzsver, ka klienta karte ir personiska un pieder tikai tās īpašniekam. To nevar aizdot svešiniekiem, un, ja kāds to tomēr dara, tas notiek ar viņa paša atbildību, raksta "Postimees.ee".