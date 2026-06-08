Rīgas Sociālais dienests brīdina par krāpniekiem, kas pieprasa personas un bankas datus
Rīgas Sociālais dienests informē, ka iedzīvotāji saņēmuši zvanus no personām, kas uzdodas par dienesta darbiniekiem un krievu valodā mēģina iegūt personas un bankas datus.
Rīgas Sociālais dienests norāda, ka dienesta darbinieki nezvana iedzīvotājiem, lai pieprasītu personas datus, bankas kontu vai aicinātu veikt pabalstu vai pensiju pārrēķinu.
Iedzīvotāji tiek aicināti nekādā gadījumā nesniegt svešām personām personas kodu, autentificēšanās kodus vai maksājumu kartes datus. Šaubu gadījumā informācijas patiesums jāpārbauda, zvanot Rīgas Sociālajam dienestam pa tālruni 67105048 vai uz vienoto informatīvo tālruni 1201.
Saņemot aizdomīgu zvanu, nav arī jādodas uz Rīgas Sociālo dienestu pēc krāpnieku norādījumiem. Informācija vispirms jāsaskaņo, sazinoties ar dienestu.
Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus būt piesardzīgiem un informēt savus tuviniekus par šāda veida krāpniecības mēģinājumiem, jo telefonkrāpnieki izmanto jaunu taktiku, uzdodoties par reāliem sociālā dienesta darbiniekiem.