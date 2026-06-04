Ventspilī izspēlēts dramatisks uzbrukums prāmim
4. jūnijā Ventspilī notika Valsts drošības dienesta (VDD) organizētas nacionāla līmeņa pretterorisma mācības ar pilnu spēku izvēršanos – "Windau ...
FOTO: Kadri kā no asa sižeta filmas - Ventspilī izspēlēts teroristu uzbrukums prāmim
4. jūnijā Ventspilī notika Valsts drošības dienesta (VDD) organizētas nacionāla līmeņa pretterorisma mācības ar pilnu spēku izvēršanos – "Windau 2026". Mācību laikā operatīvie dienesti un citas institūcijas pārbaudīja gatavību īstenot pretterorisma operāciju situācijā, kad bruņoti teroristi iebrukuši ostā un pasažieru prāmī, sagrābjot ķīlniekus.
Ventspilī VDD pretterorisma mācības rīkoja pirmo reizi, turpinot iepriekšējos gados aizsākto reģionālo pretterorisma mācību ciklu, kura mērķis ir pārbaudīt atbildīgo dienestu gatavību reaģēt teroristu uzbrukuma gadījumā dažādos Latvijas reģionos.
"Pretterorisma mācības noslēgušās, iesaistītajām institūcijām sekmīgi īstenojot pretterorisma operāciju un novēršot teroristu radīto apdraudējumu. Pēc mācībām VDD apkopos secinājumus, kas tiks izmantoti turpmākai atbildīgo dienestu reaģēšanas un sadarbības procedūru pilnveidošanai iespējama terora akta vai citas krīzes situācijas gadījumā," komentē VDD priekšnieks Normunds Mežviets.
"Par šodienas realitāti Latvijā un citviet Eiropā kļuvuši Krievijas specdienestu organizēti sabotāžas akti, kas pēc savas būtības līdzinās terora aktiem,” pauž N. Mežviets. “Līdzīgi kā terora aktu, arī Krievijas organizēto kaitniecisko darbību nolūks ir iebiedēt un ar varu panākt noteiktu mērķu sasniegšanu. Krievijas gadījumā – veicināt tai labvēlīgu lēmumu pieņemšanu vai arī kavēt tai nelabvēlīgu lēmumu pieņemšanu, jo īpaši attiecībā uz atbalsta sniegšanu Ukrainai un dažāda veida sankcijām pret Krieviju."
Pretterorisma mācību "Windau 2026" ietvaros Ventspils ostas teritorijā tika inscenēts bruņotu teroristu uzbrukums pasažieru terminālim un prāmim, kā rezultātā bija cietušie un sagūstīti ķīlnieki. Mācībās iesaistītās institūcijas reālai situācijai pietuvinātos apstākļos pārbaudīja gatavību rīkoties atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātajam pretterorisma plānam "Kuģis"1, kas nosaka veicamos pasākumus kuģu, ostu vai ostas iekārtu apdraudējuma gadījumā.
Pretterorisma mācības ar pilnu spēku izvēršanos VDD organizē jau kopš 2007. gada, un šīs bija piecpadsmitās šāda mēroga mācības. Līdzīgi kā iepriekšējā gadā, mācībās reaģēšanas gatavību pārbaudīja un attīstīja ap 500 dalībnieku no dažādām institūcijām.
Pretterorisma mācībās "Windau 2026" kopā ar VDD amatpersonām piedalījās pārstāvji no vairāk nekā 20 Latvijas institūcijām un uzņēmumiem: Valsts policijas, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (NBS), Valsts robežsardzes, Ārlietu ministrijas, Ģenerālprokuratūras, Ventspils valstspilsētas pašvaldības, Ventspils pilsētas un Ventspils novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas, Ventspils Pašvaldības policijas, Ventspils brīvostas pārvaldes, Latvijas Jūras administrācijas, Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas, krīžu un konsultāciju centra “Skalbes”, prāmju kompānijas “Stena Line” un vairākiem citiem Ventspils ostā izvietotiem uzņēmumiem.
Mācībās bija iesaistītas vairāku dienestu specvienības: Valsts policijas pretterorisma vienība “Omega” un Speciālo uzdevumu bataljons, NBS Speciālo operāciju pavēlniecības Speciālo uzdevumu vienība un Valsts robežsardzes speciālo operāciju dienests “Sigma”.
VDD stiprinot starptautisko sadarbību pretterorisma operāciju īstenošanā, mācībās piedalījās arī Igaunijas Drošības policijas (KAPO) taktiskā vienība un pārstāvji no NATO Daudznacionālās brigādes Latvijā – Kanādas Karalisko Gaisa spēku karavīri ar helikopteriem CH-146 "Griffon". Papildus mācībās kā novērotāji bija klātesoši pārstāvji no Ukrainas Drošības dienesta (SBU) un Polijas Iekšējās drošības aģentūras (ABW).
Savukārt cietušo un ķīlnieku lomas mācību ietvaros atveidoja pārstāvji no organizācijas “Latvijas Sarkanais krusts”, Valsts robežsardzes, kā arī Zemessardzes un citām NBS struktūrvienībām.
Atgādinām, ka reģionālo pretterorisma mācību cikla ietvaros VDD aizvadītajā gadā pretterorisma mācības ar pilnu spēku izvēršanos rīkoja Latgales reģionā, Daugavpilī ("Dinaburg 2025"), 2024. gadā – Vidzemes reģionā, Valmierā ("Wolmar 2024"), 2023. gadā – Zemgales reģionā, Jelgavā ("Mītava 2023"), savukārt 2022. gadā – Kurzemes reģionā, Liepājā ("Liedags 2022").
VDD Latvijā ir vadošā iestāde pretterorisma jomā, kas koordinē valsts un pašvaldību institūciju, kā arī citu pretterorisma prevencijas vai reaģēšanas pasākumos iesaistīto institūciju darbības pretterorisma jomā.
VDD vērš uzmanību, ka terorisma draudu līmenis Latvijā patlaban ir zems, un VDD rīcībā esošā informācija neliecina, ka tuvākajā laikā situācija varētu mainīties.