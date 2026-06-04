Kino skandāls Vācijā: Vims Venderss aptur filmas izplatīšanu pēc debatēm par kailskatiem
Vācu kino režisors Vims Venderss atsaucis no straumēšanas un digitālajām platformām savu 1975. gada filmu "Falsche Bewegung" ("Nepareizais gājiens"), kā arī apturējis turpmāku tās izplatīšanu citās formās, šādi reaģējot uz debatēm ap kailskatiem, kuros redzama 13 gadus veca aktrise.
Filma tiek atsaukta no "visām pašreizējām izplatīšanas un demonstrēšanas formām", kas nozīmē, ka "straumēšanas pakalpojumiem, televīzijas raidorganizācijām un izplatīšanas partneriem tiks uzdots pārtraukt filmas publisku pieejamību", platformā "Instagram" pauda režisors.
Vendersa lēmums Vācijā izraisījis izraisījis plašas diskusijas par to, vai būtu jāmaina pagātnes mākslas darbi, bet daži nozares pārstāvji šo brīdi nosauca par "lielu iespēju".
Kontroversālajā ainā 1975. gada filmā "Nepareizais gājiens", kas ir Gētes romāna moderna adaptācija, tolaik 13 gadus vecā aktrise Nastasja Kinska ir redzama ar kailu ķermeņa augšdaļu.
Kinska, kurai tagad ir 65 gadi, ir teikusi, ka viņa gadiem ilgi lūgusi Vendersu izņemt šo divu minūšu ainu.
Venderss publiski atvainojās Kinskai trešdien publicētajā paziņojumā, apliecinot, ka apturēs filmas izplatīšanu, līdz tiks rasts "abpusēji pieņemams risinājums".
Reaģējot uz šo soli, Vācijas Kinoakadēmija ceturtdien paziņoja, ka septembrī rīkos sanāksmi, lai risinātu jautājumus, kas radušies saistībā ar Vendersa lēmumu.
Akadēmijas prezidenti Vikija Krīpsa un Florians Gallenbergers norādīja, ka Vendersa lēmuma raisītie jautājumi - vai filmas un citus mākslas darbus pēc to iznākšanas var, vajag un drīkst mainīt - ir izraisījuši "spraigas debates" ne tikai publiskajā telpā, bet arī pašā nozarē.
Būs nepieciešams laiks, lai vienādā mērā apsvērtu juridiskos, ētiskos, mākslinieciskos un kultūras aspektus, un tas nozīmē, ka lēmums par to, kā akadēmija turpmāk rīkosies ar šo filmu, būtu gaidāms ne agrāk kā pēc sanāksmes septembrī, norādīja akadēmijas prezidenti.