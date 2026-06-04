Čehijas policija pieliek punktu spekulācijām par metropolīta Ilariona automašīnā atrasto pulveri
Krievijas Pareizticīgās baznīcas metropolīta Ilariona automašīnā Čehijas policija 24. maijā atrada trīs maisiņus ar baltu pulveri, kas izrādījās kokaīns.
Krievijas Pareizticīgās baznīcas metropolīta Ilariona (Grigorija Alfejeva), kurš darbojās Čehijā, automašīnā patiešām tika atrasts kokaīns. Par to, atsaucoties uz Čehijas policiju, ziņoja izdevums Deník N.
Saskaņā ar Deník N sniegto informāciju, Čehijā veiktā ekspertīze baltajam pulverim, kas tika atrasts metropolīta Ilariona automašīnā, parādīja, ka tā ir kokaīns. Šī nozieguma izmeklēšana turpinās.
Čehijas policija Ilarionu aizturēja šā gada 24. maijā vienā no degvielas uzpildes stacijām. Viņa automašīnā tika atrasti trīs maisiņi ar baltu pulveri.
Pēc divām dienām Krievijas garīdznieks tika atbrīvots, neuzrādot viņam apsūdzības, pēc kā viņš atgriezās Maskavā.
Metropolīts Ilarions, kurš darbojās Karlovi Varos, apgalvo, ka Čehijā uz viņu esot izdarīts spiediens. Pēc viņa teiktā, Čehijas varas iestādes uzskata, ka viņš ir "Maskavas aģents", bet Krievijas Pareizticīgās baznīcas pārstāvniecība kalpo kā aizsegs Krievijas specdienestiem.
Zīmīgi, ka metropolīts Ilarions no 2009. līdz 2022. gadam vadīja Maskavas patriarhāta Ārējo baznīcas sakaru nodaļu. Viņu uzskatīja par iespējamu patriarha Kirila pēcteci.
Tomēr viņš negaidīti tika atbrīvots no šī amata un nosūtīts uz Ungāriju metropolīta amatā. Tur viņš saskārās ar apsūdzībām seksuālā uzmākšanās lietā.
2024. gada decembrī Ilarions tika pārcelts uz Čehiju.