FOTO: Pieaug kruīza kuģu skaits Rīgas ostā
Jūnijā Rīgas ostā pieteiktas 22 kruīzu kuģu vizītes. Saskaņā ar Rīgas ostas pārvaldes veiktajiem aprēķiniem, šomēnes kruīza kuģi uz galvaspilsētu atvedīs ap 41 tūkstoti ārvalstu tūristu.
Otrdien ostā vienlaikus bija pietauvoti divi iespaidīgi kruīza kuģi - Vācijas kruīzu kompānijas AIDA Cruises kuģis AIDABella un ASV kruīza operatora kuģis Sapphire Princess.
13 klāju augtais AIDABella uz Rīgu atveda 2500 pasažierus un vēl 646 lielu apkalpes komandu. Kuģis ir 252 metrus garš, 32 metrus plats. Rīgā tas ieradās no Helsinkiem. Šis ir viens no pazīstamākajiem AIDA Cruises kuģiem, kas ceļotājiem piedāvā plašas izklaides un aktīvas atpūtas iespējas - 25 dažādas ēdināšanas un lounge zonas, 3 baseinus, kā arī plašu spa un sporta kompleksu. Kuģa ikoniskākā vieta ir uz tā esošā “Theatrium” zona – centrālais daudzstāvu atriums ar stikla sienām un skatuvi, kas vienlaikus darbojas kā teātris un koncertzāle.
Pieaug kruīza kuģu skaits Rīgas ostā
Ar AIDA Cruises ceļo pamatā gados jauni cilvēki un ģimenes ar bērniem, lielākoties vāciski runājoši ceļotāji no Vācijas, Austrijas un Šveices. AIDABella Rīgā uzturējās divas dienas.
Tā kā kuģis Rīgā ieradās pirmoreiz, ar kuģa kapteini un apkalpi tikās arī Rīgas vicemērs Māris Sprindžuks un Rīgas ostas pārvaldnieka vietnieks Edgars Sūna, sveicot ar pirmo vizīti Rīgā, kā arī atbilstoši tradīcijai svinīgi apmainoties ar ostas un kuģa ģerboņiem.
Šogad kopā Rīgā gaidāmas 10 AIDA Cruises flotes kuģu vizītes.
Tāpat Rīgas ostā otrdien ieradās arī ASV kruīzu kompānijas Princess Cruises kuģis Sapphire Princess. 290 metrus garais, 38 metrus platais 18 klāju kuģis uz Rīgu atveda 2670 pasažierus un 1100 cilvēku lielu apkalpes komandu. Sapphire Princess Rīgā jau viesojies arī iepriekš, un jūnijā plānotas vēl divas šī kuģa vizītes.
Saskaņā ar Cruise Lines International Association un Baltijas ostu pētījumiem, vidēji viens kruīza pasažieris Rīga iztērē apmēram 60–100 eiro vienas dienas apmeklējuma laikā.