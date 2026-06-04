Nodokļu un muitas policija izmeklēšanā atklāj sankciju apiešanas shēmu; valsts budžetā nonāk vairāk nekā 1 miljons eiro
Nodokļu un muitas policija (NMP) 2024. gadā uzsāka kriminālprocesu par Eiropas Savienībā ievestu sankcijām pakļauto preci. No Krievijas tika importēta liela bitumena krava un uzdota par Kazahstānā ražotu preci. Ilgstošas un komplicētas izmeklēšanas un vairāku iestāžu - Nodrošinājuma valsts aģentūras, Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes un Ģenerālprokuratūras - sadarbības rezultātā izdevās pierādīt, ka bitumens patiesībā nav ražots Kazahstānā.
Izmeklējot 2024. gadā uzsākto kriminālprocesu, Nodokļu un muitas policijai izdevās noskaidrot, ka bitumens, kas no Krievijas tika importēts Eiropas Savienībā, nav ražots Kazahstānā, kā tas norādīts pavaddokumentos, bet tā izcelsme, visticamāk, ir Krievija. Kriminālprocesa ietvaros tika izņemtas 3 489 kastes ar bitumenu ar kopējo svaru 3 663 450 kg.
Īpaši komplicētu un laikietilpīgu kriminālprocesa izmeklēšanu padarīja tas, ka bitumena realizācijas shēmā iesaistītās personas darīja visu iespējamo, lai radītu maldīgu priekšstatu, ka bitumens ir ražots Kazahstānā, un tādēļ nav sankcijām pakļauta prece (Krievijas izcelsmes bitumena ievešana Eiropas Savienībā ir aizliegta). Tādējādi kriminālprocesa izmeklēšanas gaitā bija jārisina vairākas būtiskas procesuālas un pierādīšanas problēmas, tostarp saistībā ar preces patieso izcelsmi un starptautisko darījumu ķēdēm.
2025. gada jūnijā, sadarbībā ar Nodokļu un muitas lietu prokuratūru, izdalot materiālus no sākotnējā kriminālprocesa, Nodokļu un muitas policija uzsāka atsevišķu procesu par noziedzīgi iegūtu mantu.
2025. gada augustā Rīgas pilsētas tiesa atzina izņemto bitumenu par saistītu ar noziedzīgo nodarījumu un nolēma to konfiscēt valsts labā, un no tā realizācijas iegūtos finanšu līdzekļus 1 013 620,34 eiro apmērā - ieskaitīt Latvijas valsts budžetā.
Lai gan bitumena realizācijas shēmā iesaistītās personas pārsūdzēja minēto tiesas lēmumu, tomēr 2026. gada maijā Rīgas apgabaltiesa to atstāja negrozītu. Līdz ar to tiesas lēmums ir stājies spēkā, vairs nav pārsūdzams, un no bitumena realizācijas iegūtie finanšu līdzekļi 1 013 620,34 eiro apmērā tika ieskaitīti Latvijas valsts budžetā.
Nodokļu un muitas policija turpina mērķtiecīgu un aktīvu darbu nacionālā un starptautiskā līmenī, lai aizsargātu Latvijas un visas ES drošību un ekonomiskās intereses, un nepieļautu sankcijām pakļauto preču nonākšanu neatļautā apritē.