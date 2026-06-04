ASV Nacionālo izlūkdienestu turpmāk vadīs cilvēks bez jebkādas pieredzes nozarē - Trampa izvēle satricina pat republikāņus
ASV prezidents Donalds Tramps par Nacionālās izlūkošanas direktoru iecēlis cilvēku bez jebkādas pieredzes nozarē - sev lojālo republikāni Viljamu "Bilu" Pulti, kurš iepriekš darbojies valsts hipotekārās kreditēšanas sistēmu jomā. Lieki piebilst, ka šī izvēle tik nozīmīgam amatam satricinājusi ne vien demokrātus, bet arī republikāņus.
Pulte līdz šim darbojās kā Federālās mājokļu finansēšanas aģentūras (FHFA) vadītājs, un šajā amatā izpelnījās Trampa labvēlību, kad apsūdzēja vairākus ASV prezidenta politiskos pretiniekus hipotekāro kredītu krāpniecībā.
Vadot FHFA, viņš nosūtīja ASV Tieslietu departamentam krimināltiesiskus ziņojumus, kuros apgalvoja, ka Ņujorkas ģenerālprokurore Letīcija Džeimsa, senators Adams Šifs, Federālo rezervju sistēmas vadītāja padomes locekle Liza Kuka un bijušais kongresmenis Ēriks Svolvels, iespējams, nepatiesi norādījuši datus hipotekāro kredītu dokumentos. Tieši uz apsūdzībām pret Kuku Tramps vēlāk atsaucās, cenšoties politiķi atbrīvot no amata.
Jāuzsver, ka vidi politiķi un amatpersonas, pret kurām Bills Pulte vērsās ar ziņojumiem par iespējamu hipotekāro krāpšanu, apsūdzības ir noraidījuši. Bet no vairākām Pultes rosinātajām lietām tikai viena — pret Ņujorkas ģenerālprokurori Letīciju Džeimsu — nonāca līdz kriminālapsūdzību izvirzīšanai, taču arī šī lieta vēlāk tika izbeigta.
Kamēr Pulte apsūdzēja citus, viņa ģimene pretlikumīgi saņēma nodokļu atvieglojumus divos štatos
Pultes darbība izpelnījās vēl lielāku uzmanību pēc tam, kad 2025. gadā ziņu aģentūra "Reuters" atklāja iespējamās nelikumības, kas saistītas ar Pultes ģimenes īpašumiem. Medijs atklāja, ka Pultes tēvs Marks Pulte un pamāte Džūlija Pulte vairākus gadus vienlaikus izmantojuši tā dēvētos "galvenās dzīvesvietas nodokļu atvieglojumus" gan Mičiganā, gan Floridā. Šie atvieglojumi paredzēti īpašnieka primārajai dzīvesvietai, un abu štatu amatpersonas norādīja, ka vienlaikus pretendēt uz šādu statusu divos dažādos štatos nav atļauts.
"Reuters" norādīja, ka pēc žurnālistu ublikācijām Mičiganas amatpersonas anulēja Pultes ģimenei piešķirto atvieglojumu vienam no īpašumiem un paziņoja, ka tiks pārrēķināti viņu nodokļi, kā arī piemēroti soda procenti. Turklāt tika konstatēts, ka Mičiganas īpašums konkrētajā laikā ticis izīrēts, kas ir pretrunā ar galvenās dzīvesvietas statusa nosacījumiem. Ne Marks, ne Džūlija Pulte uz žurnālistu jautājumiem neatbildēja, savukārt Bills Pulte publiskus komentārus par ģimenes situāciju nesniedza.
Pultes iecelšana amatā satricina pat republikāņus
Pultes iecelšana amatā satricinājusi pat republikāņus. Teksasas senators Džons Kornins atzina, ka neredz pamatojumu, tam, ka Pultem būtu atbilstoša kvalifikācijai šim amatam. Bet republikāņu senatore Sjūzana Kolinsa pauda šaubas par Trampa izvēli, norādot, ka viņai nav zināms, vai Pulte jebkad strādājis amatā, kurā būtu nepieciešama augstākā līmeņa drošības pielaide valsts noslēpumiem.
Vēl kritiskāk noskaņots bija senators Toms Tilliss, kurš paziņoja, ka neatbalstītu Pultes apstiprināšanu amatā uz pastāvīgu termiņu. Savukārt Senāta republikāņu līderis Džons Tūns uzsvēra, ka izlūkošanas dienestu vadībā nepieciešami profesionāļi ar atbilstošu pieredzi.
Skepsi veicina arī fakts, ka Pultem nav pieredzes ne izlūkošanā, ne nacionālās drošības vai ārpolitikas jomā. Nacionālās izlūkošanas direktora amats tika izveidots pēc 2001. gada 11. septembra terora aktiem, lai koordinētu ASV izlūkdienestu darbu un nodrošinātu prezidentam neatkarīgus drošības novērtējumus. Tikmēr Trampa sabiedrotie uzskata, ka Pultes galvenā priekšrocība ir viņa lojalitāte prezidentam.
Tikmēr Tramps, paskaidrojot savu izvēli, slavēja Pultes spējas pārvaldīt finanšu sistēmu."Viņam ir bagāta pieredze, pārvaldot pašus jutīgākos jautājumus Amerikā," sociālajā tīklā "Truth Social" rakstīja Tramps. Vēlāk žurnālistiem prezidents piebilda, ka Pulte esot "ļoti talantīgs puisis".
Trampa izvēli atbalstījuši arī daļa MAGA kustības dalībnieku. Kāds avots izdevumam "Semafor" raksturoja Pulti kā "buldozeru", kurš "nojauks birokrātiju un paātrinās dokumentu publiskošanu un atslepenošanu".
Gabarda atkāpās, kad viņas vīram tika diagnosticēts vēzis
Līdz šim Nacionālās izlūkošanas direktora amatu ieņēma Tulsi Gabarda, kura maijā paziņoja par atkāpšanos no amata. Viņa skaidroja, ka darbu noslēgs 30. jūnijā, lai vairāk laika veltītu ģimenei pēc tam, kad viņas vīram tika diagnosticēta reta kaulu vēža forma. Gabarda stājās amatā Trampa otrās prezidentūras sākumā un drīz vien īstenoja vērienīgu izlūkošanas dienesta reorganizāciju, samazinot personālu par aptuveni 40% un pārstrukturējot vairākas nodaļas. Gabarda regulāri nonāca uzmanības centrā saistībā par saviem Kremlim labvēlīgajiem izteikumu par Krieviju uzsākto karu Ukrainā, kā arī saistībā ar vairāku politiski jutīgu dokumentu atslepenošanas projektiem.