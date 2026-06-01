“Esi drošs!”: Ziemeļblāzmas Bērnu svētki aicina vasaru sagaidīt gudri un atbildīgi
Svētdien kultūras pils “Ziemeļblāzma” parks Rīgā jau 118. reizi pulcēja ģimenes, bērnus un jauniešus tradicionālajos Ziemeļblāzmas Bērnu svētkos. Šogad svētki norisinājās ar vadmotīvu “Esi drošs!”, visas dienas garumā aicinot apmeklētājus ne tikai izklaidēties, bet arī iegūt vērtīgas zināšanas par drošību ikdienā, uz ceļa un pie ūdens.
Parka teritorijā darbojās 20 dažādi radoši, izzinoši un aktīvi stendi, kuros bērni varēja mācīties caur praktisku darbošanos. Ceļu satiksmes drošības direkcijas pārstāvji aicināja pārbaudīt riteņbraukšanas prasmes, Latvijas Sarkanā Krusta speciālisti iepazīstināja ar pirmās palīdzības sniegšanas pamatiem, savukārt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki demonstrēja tehniku un aprīkojumu, kas ikdienā palīdz glābt cilvēku dzīvības.
Lielu apmeklētāju interesi izraisīja Valsts policijas pārstāvju dalība svētkos - gan demonstrējot operatīvo tehniku, gan ļaujot pielaikot policistu ekipējumu. Īpašs prieks svētku apmeklētājiem bija par policijas zirgu klātbūtni pasākumā. Bērniem bija iespēja tuvāk iepazīt policistu darbu, uzdot jautājumus un uzzināt, pie kā vērsties pēc palīdzības dažādās dzīves situācijās.
Ne mazāku atsaucību guva arī Rīgas ostas stends, kur apmeklētāji varēja iepazīt ostas ikdienas darbu, apskatīt Ostas policijas laivu un uzzināt, kādas kravas ikdienā šķērso Vecmīlgrāvi ceļā uz dažādām pasaules valstīm. Daudziem pārsteigums bija iespēja tuvumā redzēt graudus, granulas, kūdru un citas beramkravas, kā arī apskatīt bonas – aprīkojumu, kas palīdz ierobežot piesārņojumu ūdenī.
Līdzās izzinošajām aktivitātēm bērni iesaistījās dažādās radošajās darbnīcās, gatavoja medaļas un piekariņus, zīmēja, klausījās pasakas Pasaku namiņā, izmēģināja veiklību šautriņu mešanā, makšķerēšanā un stafetēs.
“Patika, ka šeit viss bija vienuviet - bērni varēja gan spēlēties, gan uzzināt kaut ko noderīgu. Mājās devāmies ne tikai ar balvām un labu garastāvokli, bet arī ar jaunām zināšanām par drošību. Šādi svētki ir ļoti vajadzīgi,” atzina kāda svētku apmeklētāja.
Organizatori norāda, ka šī gada tēma izrādījusies īpaši aktuāla, jo vasaras brīvlaiks ir laiks, kad bērni vairāk laika pavada ārpus mājas, pie ūdens un uz velosipēdiem. Tādēļ svarīgi vēlreiz atgādināt šķietami vienkāršas, bet ļoti nozīmīgas lietas - kā droši šķērsot ielu, kā rīkoties ārkārtas situācijās un pie kā vērsties pēc palīdzības.
“Ziemeļblāzmas” Bērnu svētkus aicināja apmeklēt Ziemeļrīgas kultūras apvienība, Vecmīlgrāvja attīstības biedrība, Bezalkohola biedrība “Ziemeļblāzma” un svētku lieldraugs Rīgas osta.