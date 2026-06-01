Kur pasēdēt ārā? 10 vasarīgākās Rīgas kafejnīcas ar terasi
Beidzot vasara ir klāt arī Latvijā! Pēc arktiskās ziemas, kas šogad noturējās līdz pēdējam brīdim, mēs visi esam pelnījuši sevi mazliet palutināt. Vasara pie mums ir tikai 13 nedēļas, kurās noteikti jāpaspēj aizbraukt uz laukiem saēsties zemenes un ķiršus, kā arī pasauļoties pludmalē. Tomēr daudziem no mums vismaz daļa vasaras tāpat būs jāpavada arī Rīgā, jo atvaļinājums ir vien pāris nedēļas. Lai šo laiku padarītu patīkamāku, aplikācijas visam komanda ir sagatavojusi izlasi ar 10 vietām, kuru terasēs jau tagad vari baudīt vasaru!
Pietura
Šajā vietā var našķoties ar bulciņām un citiem konditorejas brīnumiem, kurus pie reizes iespējams arī pasūtīt savai dzimšanas dienai vai biroja pasākumam. Katru dienu “Pieturā” ir jauns pusdienu piedāvājums ar vairākām izvēles iespējām, tāpēc turpmākajos mēnešos šī var kļūt par tavu ikdienas terasi, kur dienas vidū atslēgties no darba, paēst un pabaudīt vasaras gaisu. Nosaukums, starp citu, nemaz nemulsina - kafejnīca “Pietura” patiešām atrodas blakus trolejbusa un autobusa pieturai Kr. Valdemāra ielā.
Atmoda
Kultūras nams “Atmoda” vasarā gaida gan pusdienotājus, gan arī vakara atmosfēras cienītājus, jo šeit notiek dažādu mūziķu koncerti reizēm pat vairākas reizes nedēļā. Tieši tāpēc tuvāk nedēļas nogalei galdiņu “Atmodā” labāk rezervē laicīgi kultūras nama mājaslapā, kur vari pie reizes apskatīt ēdienu un dzērienu piedāvājumu, kā arī gaidāmos pasākumus. Ja tev “Atmodā” tā kārtīgi iepatiksies, varēsi šo vietu ar visu terasi izīrēt arī savai privātajai ballītei.
MiiT Coffee
Šī ir kafejnīca ne tikai veģetāriešiem, bet visiem, kas vēlas dažādot savu ēdienkarti un pamēģināt kaut ko jaunu. Katru dienu “MiiT Coffee” piedāvā īpašu pusdienu piedāvājumu, bet kopumā veģetārā ēdienkarte te ir daudz plašāka. Perfekta vieta, kur doties kopā ar bērniem, jo “MiiT Coffee” kruasāni un kūciņas pārsteigs pat vislielākos saldumu mīļus, turklāt šie našķi ir ne tikai gardi, bet arī veselīgi. Vecākiem patiks arī tas, ka terase atrodas iekšpagalmā, kur var droši un ērti justies ar bērniem.
Franču Maize
Šī konditoreja Latvijā ir jau 20 gadus! “Franču maize” ir patiešām izturējusi laika pārbaudi, jo tās produkciju izvēlas arī slaveni Rīgas restorāni un kafejnīcas. Bulciņas un kūciņas garšos gan maziem, gan lieliem, kuri neskaita kalorijas, jo pamēģināt te gribēsies daudz ko. Galu galā vasara ir tik īsa, ka jābauda viss, ko tā piedāvā - arī brīvdabas terasi konditorejā!
Innocent Cafe
Jau vairākus gadus “Innocent Cafe” zināma kā vieta, kurā var baudīt ne tikai vienu no labākajām kafijām Rīgā, bet arī gardākos brančus no dažādu valstu virtuvēm. Brančs ir brokastu un pusdienu apvienojums laiskajiem brīvdienu rītiem - samaksā tikai vienu reizi, bet ēd tik, cik tev lien iekšā! Arī darba dienās “Innocent Cafe” varēsi atrast daudzveidīgas brokastis, paralēli izskatot rīta e-pastus savā datorā - tādi attālinātie strādātāji te ir daudzi.
Little lane
Ja vēl neesi atklājis šo vietiņu Vecrīgā, kas atvērās pagājušajā gadā, obligāti šai vasarā izmēģini “Little Lane” terasi un bagātīgo ēdienkarti. Vari noskatīt šo vietu saviem pasākumiem, kuriem “Little Lane” virtuves meistari pagatavos īpašu uzkodu un ēdienu piedāvājumu tieši tavai gaumei. Pieseko “Little Lane” sociālajiem tīkliem, jo te gana bieži notiek garšīgi pasākumi, kuros var nomēģināt ko jaunu!
AJ Chocolate House
AJ Chocolate House jeb Šokolādes māja atrodas vēsturiskā vietā Vecrīgā - tur, kur kādreiz bija leģendārā saldējuma kafejnīca “Leduspuķe”, ja nu kāds vēl to atceras. Šeit pieejama patiešām izcila beļģu šokolāde visos agregātstāvokļos - izkausēta šokolāde, ar rokām darinātas šokolādes formiņas, kā arī šokolādes saldējums. Tāpat te var nogaršot dažādus desertus un promejot paķert līdzi šokolādi mīļajiem.
Maijas Brasērija
Varbūt arī tu jau esi dzirdējis par jauno restorānu Āgenskalnā, kuru šogad apspriež visi Rīgas gardēži? Brasērija ir kaut kas starp bistro un restorānu, kurā var augstvērtīgā līmenī baudīt sezonālu un, kā saka paši saimnieki - saprotamu ēdienu. Noteikti dodies kopā ar ģimeni un draugiem, jo “Maijas Brasērijā” darbojas food sharing koncepts, kas nozīmē, ka ar visiem ēdieniem varēsiet dalīties, tādējādi nogaršojot pēc iespējas vairāk no piedāvājuma.
CITI
Ja Rīgā viss jau ir redzēts un galīgi apnicis - aizbrauc līdz pilsētas robežai izmēģināt kafejnīcas “CITI” terasi! Šī kafejnīca pazīstama ar tautā iemīļotiem gaļas ēdieniem, kā arī patiešām lielām porcijām, tāpēc labāk brauc ar tukšu vēderu. Ja nu kas - pēc kārtīgas maltītes vari izstaigāties pa Brīvdabas muzeju, kas atrodas turpat netālu. Atzīsties, kad tu pēdējo reizi tur biji?
Ziedonis
Jau otro vasaru šī ir kafejnīca, kur satiekas visi Ziedoņdārza fani - mammas un tēti ar bēbīšiem ratos un lielākiem bērniem rotaļu laukumiņā, sportotāji, frīlanseri ar klēpjdatoriem, kā arī vienkārši draugi visās vecumgrupās. Saulainā dienā te var malkot mango matču vai leduslatti un sajusties kā Berlīnē vai kādā citā stilīgā Rietumeiropas pilsētā. “Ziedonī” notiek arī koncerti un dažādi pasākumi, tāpēc obligāti ieskaties kafejnīcas sociālajos tīklos!
