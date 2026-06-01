Daugavpilī šovasar notiks 35 nometnes bērniem un jauniešiem
Daugavpilī šovasar notiks 35 nometnes bērniem un jauniešiem, informē pilsētas pašvaldībā. Nometnēs plānots iesaistīt vairāk nekā 2300 dalībnieku.
Pašvaldībā iecerētas 23 bērnu un jauniešu dienas nometnes, kā arī 12 sporta nometnes Daugavpils Sporta skolas audzēkņiem, no kurām četras būs diennakts nometnes.
Dienas nometnēs paredzēts uzņemt līdz 990 bērnu vecumā no sešiem līdz 14 gadiem. Programmās iekļautas radošās darbnīcas, sporta aktivitātes, izglītojošās nodarbības, ekskursijas un dažādi saliedēšanas pasākumi. Nometnes notiks vairākās pilsētas izglītības un jaunatnes iestādēs.
Savukārt sporta nometnēs šovasar paredzēts iesaistīt vairāk nekā 1300 jauno sportistu. Kopumā paredzētas četras diennakts sporta nometnes, kurās piedalīsies līdz 723 audzēkņiem. Vēl astoņās sporta dienas nometnēs plānots uzņemt līdz 590 dalībnieku.
Diennakts sporta nometnes notiks sporta bāzē "Dzintariņš", kur audzēkņi pilnveidos prasmes basketbolā, volejbolā, futbolā, boksā, vieglatlētikā, cīņas sporta veidos, svarcelšanā, airēšanā un biatlonā. Savukārt sporta dienas nometnes tiks organizētas vairākās sporta infrastruktūras vietās Daugavpilī, sporta bāzē "Manēža", Daugavpils Olimpiskajā centrā, Daugavpils Ledus hallē, airēšanas sporta bāzē, boksa zālē un citviet.
Nometņu sezona norisināsies vairākās maiņās visas vasaras garumā, no jūnija sākuma līdz augusta beigām. Kā ierasts, vislielākā interese par nometnēm ir tieši vasaras sākumā, kad skolēni pēc mācību gada noslēguma aktīvi iesaistās dažādās aktivitātēs un laiku pavada kopā ar vienaudžiem, uzsver pašvaldībā.