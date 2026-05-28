Valainis ar Latgales tūrisma nozari vienojas par nepieciešamību izvērtēt atbalsta programmu prasības
Ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS) ar Latgales tūrisma nozari vienojies par nepieciešamību operatīvi izvērtēt atbalsta programmu prasības, informēja Ekonomikas ministrija (EM).
Ceturtdien, 28. maijā, Valainis tikās ar Latgales Tūrisma asociācijas pārstāvjiem, lai pārrunātu aktuālo situāciju un koordinētu rīcību Latgales tūrisma un viesmīlības nozares stabilitātes nodrošināšanai. Ņemot vērā ģeopolitiskās situācijas ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi Latvijā, īpaši Latgalē, ir nepieciešams rast risinājumus reģiona ekonomiskās stabilitātes un uzņēmumu dzīvotspējas nodrošināšanai, norāda EM.
Nozares pārstāvji ziņojuši par ceļotāju rezervāciju kritumu, pieaugošu piesardzību no ārvalstu un vietējo ceļotāju puses un reputācijas riskiem, kas saistīti ar drošības situācijas uztveri reģionā.
Vienlaikus EM atzīmē, ka tūrisma nozares apgrozījuma samazinājums tieši ietekmē plašu saistīto nozaru loku - transporta pakalpojumu sniedzējus, ēdināšanas uzņēmumus, kultūras un izklaides pakalpojumu sniedzējus, mājražotājus, amatniekus, mazumtirdzniecību un citus vietējos uzņēmējus, kuru darbība ir cieši saistīta ar apmeklētāju plūsmu un reģiona ekonomisko aktivitāti.
Valainis tikšanās laikā uzsvēris, ka pašreizējā drošības situācijas uztvere un ar to saistītā nenoteiktība ietekmē uzņēmējdarbību, tostarp tūrisma un viesmīlības nozari Latgalē. Tādēļ īpaši būtiska ir koordinēta un atbildīga publiskā sektora rīcība, kas nepastiprinātu sabiedrībā nepamatotas bažas vai nedrošības sajūtu.
"Sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru turpinām cieši sekot situācijas attīstībai un strādāt pie risinājumiem uzņēmējdarbības dzīvotspējas un konkurētspējas saglabāšanai gan Latgalē, gan Latvijā kopumā. Mūsu prioritāte ir savlaicīga informācijas apmaiņa, koordinēta rīcība un kopīgs, uz risinājumiem vērsts rīcības plāns sadarbībā ar nozari," uzsver Valainis.
Ministrs vienojies ar nozares pārstāvjiem par prioritārajiem pasākumiem, tostarp par nepieciešamību operatīvi izvērtēt atbalsta programmu prasības un iespējamos grozījumus, ņemot vērā iespējas tās īstenot šajā situācijā.
Papildus lemts cieši sekot faktiskajiem apgrozījuma un rezervāciju rādītājiem, lai iespējami diskutētu par papildu atbalsta instrumentiem. Vienlaikus tika uzsvērts, ka Covid-19 krīzes laikā ieviestie atbalsta mehānismi pierādīja savu efektivitāti un var kalpot par pamatu arī pašreizējās situācijas risinājumiem.
Tāpat plānots vērsties pie Latvijas Pašvaldību savienības ar aicinājumu izvērtēt un nepieciešamības gadījumā atcelt vadlīnijas vai rekomendācijas, kas ierobežo skolēnu ekskursijas, pasākumus vai citus braucienus uz Latgali.
Vienlaikus ministrs aicinās ministrijas un valsts pārvaldes iestādes organizēt konferences, seminārus, forumus un citus pasākumus tieši Latgalē, tādējādi sniedzot praktisku ieguldījumu reģiona ekonomiskās aktivitātes un uzņēmējdarbības uzturēšanā. Tāpat ekonomikas ministrs pauda iespēju organizēt Ministru kabineta sēdi Latgalē.
Vienlaikus arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) uztur pastāvīgu dialogu ar nozares pārstāvjiem un pašvaldībām, lai kopīgi izvērtētu nepieciešamos risinājumus uzņēmējdarbības noturības stiprināšanai un pieprasījuma veicināšanai. EM informē, ka LIAA īstenos informatīvās kampaņas, lai sniegtu aktuālu informāciju uzņēmējiem un sabiedrībai.
Latgales tūrisma un viesmīlības nozare uzsver, ka savlaicīga un pārdomāta valsts rīcība ir būtiska ne tikai uzņēmumu darbības nepārtrauktībai, bet arī reģiona ekonomiskajai stabilitātei, nodarbinātībai un starptautiskajai reputācijai.
Latgales Tūrisma asociācijas valdes priekšsēdētāja Jeļena Kijaško norāda, ka šī brīža situācijā Latgales reģiona tūrisma un viesmīlības nozarē, kad uzņēmēji nevar pašu spēkiem novērst ģeopolitiskās situācijas sekas, ir vitāli nepieciešama valdības iesaiste un atbalsta mehānismi.