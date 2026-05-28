Valsts grants ceļus vasaras sezonā atputekļo vienu reizi
Valsts grants autoceļos šogad vienu reizi sezonā tiks veikta atputekļošana aptuveni 440 km posmos par vairāk nekā 700 000 eiro, un jau paveikti pār 80% plānoto darbu. Darbi, kas nav obligāta prasība, tiek veikti ierobežoti pēc kritērijiem pie apdzīvotām vietām un sabiedriski nozīmīgiem objektiem, ņemot vērā pieejamo finansējumu.
Valsts autoceļu uzturēšana notiek atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 26 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” , un tie neietver prasību veikt grants seguma ceļu atputekļošanas pasākumus. Grants ceļu atputekļošana nav starp obligāti veicamajiem uzturēšanas darbiem. Tomēr, ņemot vērā iedzīvotāju lūgumus, VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC) katru gadu veic šos darbus, bet ierobežotā apjomā, atbilstoši finansiālajām iespējām.
Posmus, kuros tiek veikta atputekļošana, nosaka pēc vairākiem kritērijiem. Atputekļošanu veic:
- pie apdzīvotām ēkām,
- apdzīvotajās vietās,
- pie dzīvojamo ēku grupām,
- izglītības, veselības un labklājības iestādēm,
- sabiedriski nozīmīgās vietās, kur iespējama iedzīvotāju pulcēšanās
- pie ražotnēm, kuras darbojas.
Nosauktajās vietās veic atputekļošanu, ja brauktuve atrodas tuvāk par 20 metriem no tām, gada vidējā satiksmes intensitāte ir no 100 automašīnām diennaktī un lielāka, kravas transporta intensitāte no 20 automašīnām diennaktī vai lielāka. Atputekļošanas zonas robežas ir 50 metri pirms un pēc objekta.
Jāņem vērā, ka atputekļošana ar kalcija hlorīdu (CaCl) ir īslaicīgs risinājums putēšanas novēršanai. Dzīvojot grants ceļa tuvumā, ir jārēķinās, ka tas put un ir ieteicams veidot blīvus apstādījumus, kas var samazināt putekļu daudzumu konkrētajā vietā. Svarīgi atcerēties, ka, veidojot apstādījumus, ir jāievēro likumā Par Autoceļiem un Aizsargjoslu likumā noteiktās prasības. Pirms uzsākt apstādījumu ierīkošanu, iesakām konsultēties ar LVC reģionālo nodaļu speciālistiem.
Vasaras uzturēšanas darbi tiek plānoti atbilstoši tam, kāds finansējums ir palicis pēc ziemas sezonas. Tāpēc darbi tiek veikti prioritārā secībā un atbilstoši MK noteikumiem.