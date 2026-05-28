Lietuvas pilsētā Marijampolē piedzimis iespaidīgi liels mazulis. Cik šis puisēns sver?
Marijampoles slimnīcā Lietuvā pasaulē nācis tik liels jaundzimušais, ka tas pārsteidzis pat ārstus. "Liels prieks un liela atbildība," par puisēna Evana piedzimšanu ziņo slimnīcas pārstāvji.
Marijampoles ārsti sociālajos tīklos dalās ar ziņu, ka pirmdien plkst. 20:02 Aivara un Neringas Diminsku ģimenē bijis īpašs notikums - pasaulē nācis viņu dēls Evans. Šis ir pāra otrais bērns, un mājās viņu jau gaida 9 gadus vecs brālis.
Jaundzimušais ir brašs mazulis un uzreiz izcēlies ar savu lielo augumu - viņš piedzimstot svēra pat 5100 gramus un bija 55 cm garš.
Šādi parametri dzimšanas brīdī tiek uzskatīti par daudz lielākiem nekā vidēji jaundzimušajam, tāpēc mazais Evans jau no pirmajiem dzīves mirkļiem ir saņēmis lielu uzmanību no medicīnas personāla un ģimenes.
Kā vēstīts ierakstā, ģimene dzīvo Vilkavišķu rajonā, un jaundzimušo mājās gaida tuvinieku siltums un rūpes.
Diminsku ģimeni apsveicis arī Marijampoles slimnīcas direktors Mants Čēsna, vēlot Evanam augt veselam, stipram un laimīgam, bet vecākiem - tikpat daudz laimīgu mirkļu un pacietības šajā jaunajā dzīves posmā. Slimnīca un radinieki ģimenei novēl, lai mājās netrūktu mīlestības, mierinājuma un bērnu smieklu.