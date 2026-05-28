Rīgā, Deglava ielā, būvnieks "iebetonē" augošus ozolus.
Sabiedrība
Šodien 19:19
Rīgā būvnieks "iebetonē" augošus ozolus; pašvaldība liek situāciju labot
Rīgā, Deglava ielā, pie Itas Kozakevičas ielas pieturas būvnieks "faktiski iebetonējis" augošus ozolus, liecina sociālajos medijos publicētie ieraksti.
Kā uzzināja Rīgas pašvaldībā, būvniekam uzdots situāciju labot.
Pašvaldībā skaidroja, ka šajā Deglava ielas posmā notiek veloceļa izbūve. Darbu gaitā būvnieks neprecīzi veicis būvdarbus, kā rezultātā koku apdobēs tikušas sabērtas šķembas.
Pēc pārkāpuma konstatēšanas būvniekam nekavējoties tika uzdots situāciju novērst.
Pašvaldībā informēja, ka šķembas no koku apdobēm ir novāktas un kokiem atjaunots auglīgās augsnes slānis.