VDI vēl turpina izmeklēt RAKUS darbinieces nāves gadījumu.
Sabiedrība
Šodien 17:23
Vēl turpina izmeklēt RAKUS darbinieces nāves gadījumu
Izmeklēšanas process saistībā ar Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā (RAKUS) notikušo nelaimes gadījumu, kad durvīs nāvējoši tika iespiesta darbiniece, turpinās un vēl nav pieņemti nekādi lēmumi, informēja Valsts Darba inspekcija (VDI).
Jau vēstīts, saistībā ar notikušo sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma panta par darba aizsardzības noteikumu pārkāpšanu, ja tas izraisījis cilvēka nāvi.
Kā noskaidrojusi Latvijas Televīzija, RAKUS darbiniece tikusi iespiesta durvīs Radioloģijas nodaļā, kur neesot nostrādājušas drošības sistēmas.
RAKUS iepriekš norādīja, ka, atsaucoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, kā arī iesaistītās personas un viņas ģimenes locekļu tiesībām uz privātumu, plašāku informāciju par notikušo nesniedz.