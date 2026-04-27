Pavēstīts par Rīgas Austrumu slimnīcas darbinieces bojāejas apstākļiem
Pirmdien Latviju satrieca ziņa par darbinieces bojāeju Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā (RAKUS). Latvijas Televīzijā ziņota jaunākā informācija par nelaimes apstākļiem.
Latvijas Televīzija vēsta, RAKUS darbiniece tikusi iespiesta durvīs Radioloģijas nodaļā, kur neesot nostrādājušas drošības sistēmas.
Iepriekš slimnīcas pārstāve Ilga Namniece paziņoja, ka šodien RAKUS darba vietā ir atrasts miris kāds RAKUS darbinieks. Notikuma vietā strādā Valsts policijas darbinieki, kuri noskaidro notikušā apstākļus. Atsaucoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu un iesaistīto personu un viņu ģimenes locekļu tiesībām uz privātumu, slimnīca nesniedz papildu informāciju par notikušo.
Savukārt Valsts policijā paziņoja, ka policija šodien saņēma izsaukumu uz slimnīcu saistībā ar iespējamu nelaimes gadījumu, kurā gājusi bojā slimnīcas darbiniece.
Saistībā ar notikušo sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma panta par darba aizsardzības noteikumu pārkāpšanu, ja tas izraisījis cilvēka nāvi. Notikušā apstākļi vēl tiek izmeklēti.
Arī Valsts darba inspekcija (VDI) ir saņēmusi informāciju par nelaimes gadījumu un sākusi izmeklēšanu, pavēstīja VDI pārstāvis Dainis Deigelis. VDI norāda, ka patlaban sniegt informāciju par iespējamajiem pārkāpumiem, kas varētu būt izraisījuši nelaimes gadījumu, esot pāragri, jo izmeklēšanā nepieciešams noskaidrot visus apstākļus, un tikai tad VDI varēšot izdarīt secinājumus.