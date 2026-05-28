Liepājas "Zaļās birzs" bibliotēkā radīs mūsdienīgu un pieejamu vidi
Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas filiālē “Zaļā birzs” līdz 2029. gada marta beigām tiks izveidota mūsdienīga, droša un universāli pieejama vide ar jauniem kultūras pakalpojumiem un kopienas aktivitātēm, īpaši uzlabojot piekļūstamību cilvēkiem ar kustību un redzes traucējumiem. Projekta izmaksas ir 850 000 eiro, no kuriem 85% sedz ERAF, bet 15% — Liepājas pašvaldība.
Projekta "Zaļās birzs bibliotēkas piekļūstamības nodrošināšana un attīstība – kultūras pieejamībai, sociālajai integrācijai un kopienas izaugsmei" īstenošanas rezultātā Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas filiālē "Zaļā birzs" tiks radīta mūsdienīga, droša, ilgtspējīga un universāli pieejama bibliotēkas vide, kas veicinās kultūras pieejamību, sociālo integrāciju un vietējās kopienas izaugsmi.
Projekta ietvaros paredzēta bibliotēkas telpu atjaunošana un pārbūve, nodrošinot vides pieejamību cilvēkiem ar kustību un redzes traucējumiem, bibliotēkas pagalma un piegulošās teritorijas labiekārtošana un pielāgošana kultūras un kopienas aktivitātēm, kā arī iekštelpu modernizācija un jauna aprīkojuma iegāde. Projekta rezultātā tiks izveidoti jauni kultūras pakalpojumi un paplašināts esošo pakalpojumu saturs, tostarp pielāgotās literatūras plaukts cilvēkiem ar redzes traucējumiem, radošuma telpa un koprades darbnīcas, kā arī nodarbības lasītprasmes un tekstpratības attīstībai. Projekta īstenošanas laikā paredzēti arī kopienas iesaistes pasākumi.
Projekta kopējās izmaksas ir 850 000 eiro, no kurām 722 500 eiro jeb 85 % veido ERAF finansējums, savukārt 127 500 eiro jeb 15 % nodrošina Liepājas valstspilsētas pašvaldība.
Projekts tiek īstenots ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstu, Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Kultūras un tūrisma lomas palielināšana ekonomiskajā attīstībā, sociālajā iekļaušanā un sociālajās inovācijās” ietvaros.