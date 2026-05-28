Vēja izgāzti koki sabojājuši Līgatnes dabas taku voljēru, ļaujot no tā izmukt lapsām.
Sabiedrība
Šodien 18:11
Vēja izgāzti koki sabojājuši Līgatnes dabas taku voljēru, ļaujot no tā izmukt lapsām
Līgatnes dabas taku kolekcijā patlaban vairs nav nevienas lapsas, jo pēc vētras radītiem postījumiem lapsu voljērā dzīvnieki izbēguši brīvībā, liecina Dabas aizsardzības pārvaldes publicētā (DAP) informācija.
DAP norādīja, ka spēcīgais vējš nogāzis kokus ar saknēm un bojājis voljēra žogu, kā rezultātā no iežogojuma izbēgušas trīs lapsas - Loreta, Bonija un Klaids.
DAP skaidroja, ka siltajā gada laikā lapsas salīdzinoši ātri spēj pielāgoties dzīvei brīvībā un kļūt par pilnvērtīgiem savvaļas dzīvniekiem.
Tāpat DAP uzsver, ka lapsas ir piesardzīgi dzīvnieki, tādēļ nav pamata bažām, ka tās varētu tuvoties cilvēkiem.