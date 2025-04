Pulksteņa grozīšana - mūsu klusi tikšķošais "slepkava" un kaitējuma avots

Vairāki pētījumi liecina, ka 71 līdz 84 procenti vidusskolēnu Amerikā paši ziņo par to, ka guļ nepietiekami. Lielā mērā to izraisījis agrīnais mācību sākums skolās, kas liek pusaudžiem celties vēl pirms viņu bioloģiskais pulkstenis tam ir gatavs. Ja jums ir pusaudzis, jūs to noteikti redzat katru dienu: viņš mēģina pamosties pirms saullēkta, izskrien no mājas bez brokastīm un tumsā gaida skolas autobusu.