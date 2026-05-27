Pētera Bulāna pārstāvētā Šikutimi "Sgueneens" zaudē Memoriāla kausa trešajā mačā
Latvijas hokejists Pēteris Bulāns otrdien ar Šikutimi "Sgueneens" komandu piedzīvoja zaudējumu Kanādas junioru hokeja līgas finālturnīra - Memoriāla kausa - trešajā spēlē.
Kvebekas Junioru hokeja līgas (QMJHL) čempione "Sgueneens" ar 2:3 (0:0, 1:2, 1:1) piekāpās Ontārio Hokeja līgas (OHL) čempionei Kičeneras "Rangers", kas izcīnīja trešo uzvaru.
Bulāns uz ledus pavadītajā laikā četras reizes meta pa pretinieku vārtiem, nopelnīja divu minūšu noraidījumu un noslēdza maču ar negatīvu lietderības koeficientu -2.
Jau ziņots, ka pirmajā mačā latvieša pārstāvētā komanda ar 3:5 zaudēja Rietumu hokeja līgas (WHL) čempionei Everetas "Silvertips", bet otrajā ar 3:2 pagarinājumā pārspēja Memoriāla kausa saimnieci WHL komandu Kelounas "Rockets".
"Sgueneens" ar diviem punktiem atrodas trešajā vietā, taču trešdien maču vēl aizvadīs "Silvertips" un "Rockets". Pēc grupu turnīra pirmās vietas ieguvēja nodrošinās vietu finālā, bet otrās un trešās pozīcijas īpašnieces aizvadīs pusfināla spēli.
Memoriāla kauss ir Kanādas junioru hokeja līgas finālturnīrs. No latviešiem šo trofeju 2022. gadā izcīnīja Raivis Ansons un 2014. gadā - Edgars Kulda, kurš turklāt toreiz tika atzīts par šī turnīra vērtīgāko spēlētāju.