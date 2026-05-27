Premjera amata kandidāta Kulberga kopējie ieņēmumi pērn nedaudz sarukuši
Ministru prezidenta amatam izvirzītā "Apvienotā saraksta" (AS) politiķa Andra Kulberga kopējie ieņēmumi pērn bija 90 227 eiro, kas bija par 1,2% mazāk nekā gadu iepriekš, liecina viņa iesniegtā valsts amatpersonas deklarācija.
Alga Saeimā 78 582 eiro apmērā bija galvenais Kulberga ienākumu gūšanas avots 2025. gadā. Tāpat viņš pērn saņēmis 10 000 eiro lielus dividenžu maksājumus no SIA "VK development", kā arī 164 eiro procentu maksājumus no "Luminor Bank", bet vēl 27 eiro procentu maksājumus no "Swedbank". Pērn Kulbergs saņēma arī 1454 eiro lielu pabalstu no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras.
Kulbergs pērn uzrādījis 11 savā īpašumā esošus transportlīdzekļus. Pagājušā gada beigās viņa īpašumā bija vairākas retro automašīnas - 1939. gada "Alfa Romeo 6C 2500 SS", 1973. gada "Dodge Challenger", 1985. gada "Audi 90", kā arī 1985. izlaiduma gada motorlaiva "Ryds 500 HT".
Kulbergam pieder 1999. gada izlaiduma automašīna "Mitsubishi Lancer Evolution", kā arī 2018. gada izlaiduma motocikls "Ducati Multistrada 1260 S".
Premjera amata kandidāta īpašumā ir arī 2006. gadā ražots bezceļu kvadracikls "Suzuki LT-R 450", dzīvojamā piekabe "Tabbert 327", kravas piekabe "Syland NP1", 2021. gada izlaiduma automašīna "BMW I I3S", kā arī 2002. gada piekabe - laivu vedējs "Tiki treiler BT 750".
11 transportlīdzekļus Kulbergs ir deklarējis arī savās iepriekšējo gadu amatpersonas deklarācijās, bet gadu gaitā tie ir mainījušies.
Politiķim pagājušā gada beigās piederēja viens nekustamais īpašums Rīgā, bet vēl vienam nekustamajam īpašumam galvaspilsētā viņš bija līdzīpašnieks. Viņam bija 975 akcijas Lielbritānijas automobiļu izplatīšanas, mazumtirdzniecības un pakalpojumu uzņēmumā "Inchcape plc", kuru kopējā nominālvērtība bija 2670 mārciņas jeb aptuveni 3084 eiro. Kulberga īpašumā bija arī 200 kapitāldaļas uzņēmumā SIA "VK development". Šo kapitāldaļu kopējā nominālvērtība bija 2800 eiro.
Viņš ir deklarējis bezskaidrās naudas uzkrājumus kopumā 18 045 eiro apmērā.
Kulbergs pagājušā gada beigās ieņēma amatu Auto asociācijas valdē, kā arī bija valdes priekšsēdētājs biedrībā "Latvijas restarts".
Jau vēstīts, ka Valsts prezidents pēc Evikas Siliņas (JV) valdības krišanas jaunas valdības veidošanu uzticējis AS politiķim Kulbergam, partiju sarunām atvēlot ierobežotu laiku. Jauno valdību apņēmušies veidot AS, Nacionālā apvienība, Zaļo un zemnieku savienība un "Jaunā vienotība". Plānots, ka Saeima par jauno valdību lems šīs nedēļas ceturtdienā.