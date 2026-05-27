Topošais klimata un enerģētikas ministrs Vitenbergs pērn nopelnīja 77 199 eiro
Topošais klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs (NA) pērn nopelnīja 77 199 eiro, liecina viņa valsts amatpersonas deklarācija par 2025. gadu.
Viņa alga Saeimas deputāta amatā bija 73 937 eiro.
Vitenberga alga Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē (LBTU) bija 3030 eiro, stipendija - 140 eiro, bet citos ienākumos no Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) viņš saņēma 60 eiro. Savukārt procentos no bankas "Citadele" viņš saņēma 29 eiro un no "SEB bankas" - trīs eiro.
Viņa parādsaistības 2025. gada beigās bija 161 918 eiro.
Vitenberga īpašumā pērnā gada beigās bija būve un zeme Mārupē, kā arī 2022. gada vieglais pašlietojuma "Peugeot 5008". Savukārt lietošanā viņam bija 2013. gada "VW Golf".
Jau ziņots, ka jaunie politiskie partneri no "Apvienotā saraksta" (AS), Nacionālās apvienības (NA), "Jaunās vienotības" (JV) un Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) otrdien pabeiguši darbu pie koalīcijas sadarbības līguma un potenciālā premjera Andra Kulberga (AS) valdības deklarācijas.
Kulbergs medijiem norādīja, ka pašlaik plānots, ka līgumu un deklarāciju jaunās valdības ministri parakstīs pirms Saeimas sēdes, kurā notiks balsojums par jauno valdību.
Kulbergs, kuram Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs uzticējis jaunās valdības izveidi, otrdien nosauca sava Ministru kabineta sastāvu.
No Kulberga pārstāvētā AS finanšu ministrs būs Māris Kučinskis, tieslietu ministra amatam izvirzīts Edvards Smiltēns, savukārt Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju gatavs vadīt Edgars Tavars.
No JV jaunajā valdībā amatus saglabās ārlietu ministre Baiba Braže un veselības ministrs Hosams Abu Meri, uz aizsardzības ministra amatu tiks virzīts pulkvedis Raivis Melnis, bet par satiksmes ministru tiks virzīts līdzšinējais iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis (JV).
AS politiķi Kulberga valdībā vadīs Finanšu, Tieslietu un Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas, kuras pašlaik vada redzami JV politiķi.
NA vadīs Izglītības un zinātnes, Kultūras, Iekšlietu un Klimata un enerģētikas ministrijas. NA valde kā jaunās valdības ministru amata kandidātus virza Saeimas deputātus Ilzi Indriksoni, Jāni Dombravu, Nauri Puntuli un Jāni Vitenbergu. Indriksone virzīta izglītības un zinātnes ministra amatam, Dombravas pārraudzībā būs Iekšlietu ministrija, Puntuļa - Kultūras ministrija, bet klimata un enerģētikas ministra amata kandidāts ir Vitenbergs.
No ZZS jaunajā valdībā amatus saglabās ekonomikas ministrs Viktors Valainis un labklājības ministrs Reinis Uzulnieks, bet zemkopības ministra amatu ieņems bijušais labklājības ministrs, Saeimas deputāts Uldis Augulis.
Tāpat no ZZS amatu saglabās Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa.