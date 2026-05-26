ASV atsākusi triecienus pret Irānu, mērķējot uz laivām un raķešu palaišanas vietām
ASV pirmdien veikusi jaunus triecienus Irānas dienvidos, vēršoties pret Irānas raķešu palaišanas vietām un laivām, kas, pēc Vašingtonas teiktā, mēģinājušas Hormuza šauruma reģionā izvietot mīnas.
“ASV spēki šodien Irānas dienvidos veica pašaizsardzības triecienus, lai aizsargātu mūsu karavīrus no Irānas spēku radītajiem draudiem,” norādīja ASV Centrālās pavēlniecības pārstāvis kapteinis Tims Hokinss.
Viņš piebilda, ka ASV turpina aizstāvēt savus spēkus, vienlaikus “ievērojot savaldību pašreizējā pamiera laikā”. Triecieni skāruši teritoriju pie Bandarabasas ostas, kur atrodas Irānas jūras spēku bāze pie stratēģiski svarīgā Hormuza šauruma.
Tikmēr Irānas Islāma revolucionārās gvardes korpuss paziņojis, ka notriecis ASV dronu, kā arī apšaudījis iznīcinātāju un vēl vienu dronu, kas esot ielidojis Irānas gaisa telpā. Irāna uzsvēra, ka tai ir “likumīgas un nepārprotamas” tiesības atbildēt uz jebkādiem ASV pamiera pārkāpumiem. Vietējie mediji iepriekš vēstīja, ka sprādzieni dzirdēti arī Irānas pilsētā Bandarabasā.
Neskatoties uz jaunajiem triecieniem, ASV valsts sekretārs Marko Rubio uzsvēris, ka vienošanās starp Vašingtonu un Teherānu joprojām esot iespējama. Viņš atsaucās uz sarunām starp Irānas galveno sarunvedēju, ārlietu ministru un Kataras premjerministru. “Redzēsim, vai spēsim panākt progresu. Šobrīd notiek daudz diskusiju par sākotnējā dokumenta formulējumiem, tādēļ būs vajadzīgas vēl dažas dienas,” sacīja Rubio. Viņš arī uzsvēra, ka ASV prezidents Donalds Tramps vēlas panākt vienošanos: “Viņš vai nu panāks labu vienošanos, vai arī vienošanās nebūs vispār.”
Runājot par Hormuza šaurumu, Rubio bija kategorisks: “Šaurumiem jābūt atvērtiem. Tie būs atvērti vienā vai otrā veidā.” Viņš Irānas rīcību raksturoja kā “nelikumīgu, nelegālu un pasaulei nepieņemamu”. Savukārt Irānas augstākais līderis Modžtaba Hamenei paziņojis, ka Tuvie Austrumi “vairs nekalpos kā vairogs ASV bāzēm”, piebilstot, ka Amerika “ar katru dienu attālinās no sava iepriekšējā statusa”.
Sarunas par iespējamo vienošanos gan joprojām ir sarežģītas. Tiek ziņots, ka apspriestais memorands paredzētu 60 dienu pamiera pagarināšanu, Hormuza šauruma atvēršanu un turpmākas pārrunas par Irānas kodolprogrammu. Vienlaikus Starptautiskā Atomenerģijas aģentūra (IAEA) lēš, ka kara sākumā Irānai bijuši aptuveni 440 kilogrami līdz 60% bagātināta urāna — tas ir tikai neliels solis līdz ieroču kvalitātes 90% bagātinājumam, kas teorētiski ļautu valstij izveidot kodolbumbu.