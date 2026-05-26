Ārkārtas apstākļu dēļ skolēnus varēs atbrīvot no eksāmenu kārtošanas
Valdība otrdien, 26. maijā, apstiprināja IZM izstrādātos noteikumu grozījumus, kas paredz tiesisku regulējumu skolēnu atbrīvošanai no valsts pārbaudes darbiem ar ministra lēmumu, ja ārkārtas apstākļu dēļ eksāmeni ir pārtraukti vai atcelti.
IZM šādu iniciatīvu apstiprināšanai valdībā virzīja, lai mazinātu tiesisko nenoteiktību un emocionālo spriedzi izglītojamajiem un pedagogiem krīzes situācijās.
Nepieciešamību pēc šāda regulējuma aktualizēja notikumi, kad, reaģējot uz Nacionālo bruņoto spēku izsludināto iespējamo gaisa telpas apdraudējumu vairākos Latvijas novados, drošības apsvērumu dēļ 19. maijā tika pārtraukta 9. klases latviešu valodas centralizētā eksāmena norise, savukārt 20. maijā – vidusskolas fizikas optimālā un augstākā līmeņa centralizēto eksāmenu norise. Līdzšinējie normatīvie akti neparedzēja risinājumu situācijām, kad valsts pārbaudījumi tiek pārtraukti globālu vai reģionālu drošības risku dēļ, radot tiesisko nenoteiktību un papildu psiholoģisko slogu gan skolēniem un viņu vecākiem, gan skolu vadībai.
Grozījumi nosaka operatīvo rīcību un tiesiskās sekas ārkārtas gadījumos, ja valsts pārbaudes darbu norise tiek atcelta vai pārtraukta ārkārtas apstākļu (piemēram, militāru, drošības vai citu nepārvaramas varas apdraudējumu) dēļ, izglītības un zinātnes ministram ir tiesības pieņemt lēmumu par izglītojamo atbrīvošanu no attiecīgā pārbaudījuma kārtošanas.
Šobrīd paredzēts, ka skolēni, kuri gaisa telpas apdraudējuma dēļ 19. un 20. maijā nevarēja nokārtot paredzētos eksāmenus, kārtos tos saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem paredzētajā papildtermiņā attiecīgi 9. jūnijā un 2. jūlijā.
Tomēr nav iespējams paredzēt, vai gaisa telpas apdraudējums neradīsies arī citu valsts pārbaudes darbu norises laikā un Ministru kabineta apstiprinātajā valsts pārbaudes darbu norises papildtermiņa laikā.
Tāpēc Izglītības un zinātnes ministrija ir izstrādājusi grozījumus Ministru kabineta noteikumos ”Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem”, paredzot, ka gadījumā, ja papildtermiņa eksāmena norise tiek pārtraukta vai atcelta ārkārtas apstākļu dēļ, izglītības un zinātnes ministrs pieņem lēmumu atbrīvot skolēnus no attiecīgā valsts pārbaudes darbu kārtošanas. Papildtermiņa eksāmeni sāksies 9. jūnijā, kad paredzēta pamattermiņā traucētā 9. klases latviešu valodas eksāmena papildtermiņa norise.
Ar Ministru kabineta noteikumu grozījumiem “Grozījums Ministru kabineta 2023. gada 24. janvāra noteikumos Nr. 31 “Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem” var iepazīties tiesību aktu portālā.