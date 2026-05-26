Krievijas Valsts domes spīkers Vjačeslavs Volodins.
Šodien 15:54
Krievijā pieņemts likums, kas ļauj arestēt uz ārvalstīm izbraukušo Krievijas pilsoņu īpašumus
Krievijas Valsts dome otrajā un trešajā lasījumā pieņēmusi likumprojektu, kas ļauj arestēt uz ārvalstīm izbraukušo Krievijas pilsoņu īpašumus, otrdien vēsta tīmekļa medijs RBK.
Īpašumi tiks arestēti cilvēkiem, kas ir izdarījuši pārkāpumus "pret Krievijas interesēm" saskaņā ar Krievijas Administratīvā kodeksa pantiem, tajā skaitā par "ārvalstu aģentu darbības kārtības pārkāpšanu" un "ekstrēmistisku materiālu izplatīšanu", teikts dokumentā.
Likums stāsies spēkā 1. septembrī. "Tiem, kas ir aizbēguši uz ārzemēm un no turienes, izmantojot Rietumu sponsoru naudu, aicina uz terorismu un ekstrēmismu, attaisno nacismu, apvaino mūsu karavīrus un virsniekus, jāsaprot, ka viņiem būs jāatbild par to, ko tie izdarījuši," klāstīja Valsts domes spīkers Vjačeslavs Volodins, piebilstot, ka tas attiecas "gan uz kriminālpārkāpumiem, gan administratīviem pārkāpumiem".