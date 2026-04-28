2025. gada fotokonkursa 1. vietas ieguvēja Tikšanās miglā. Foto: Ērika Lekaviča
Šodien 13:34
Iemūžini novada burvību: Ādažos aicina gan profesionāļus, gan amatierus piedalīties fotokonkursā
Lai iemūžinātu skaistākās norises, dabas parādības un citus procesus Ādažu novadā, iedzīvotāji, foto draugi un entuziasti aicināti piedalīties fotokonkursā "Mans Ādažu novads 2026".
"Iemūžini skaistākās norises, dabas parādības un citus procesus Ādažu novadā," aicina pašvaldība.
Konkursā var piedalīties jebkurš neatkarīgi no vecuma, nodarbošanās un profesionālajām fotografēšanas iemaņām. Konkursam iesniegtajām fotogrāfijām jāraksturo Ādažu novada vietas, cilvēki, notikumi vai svētki.
Darbus konkursam var iesūtīt līdz šī gada 18. septembrim.
Pieteikums, kas sastāv no pieteikuma anketas un fotogrāfijām (līdz septiņiem attēliem), jāiesniedz elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi "dome@adazunovads.lv" ar norādi "Fotokonkursam". Iesniegšanas kārtība un pieteikumi jānoformē atbilstoši konkursa nolikumam. Sīkāka informācija Ādažu novada mājas lapā.