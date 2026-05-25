Mākslas muzejā mainīsies publisko maksas pakalpojumu cenas
Lai garantētu augstu pakalpojumu kvalitāti un nodrošinātu muzeja nepārtrauktu darbību laikā, kad pieaugušas uzturēšanas un resursu izmaksas, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs (LNMM) ir veicis mērenas izmaiņas pakalpojumu cenrādī, vienlaikus saglabājot līdzšinējās atlaides un bezmaksas apmeklējuma iespējas dažādām sabiedrības grupām. Jaunais cenrādis visās muzeja struktūrvienībās stāsies spēkā 2026. gada 1. jūnijā.
Plānotais cenu palielinājums ir samērīgs – vidēji 15-25% robežās. Tas skars atsevišķus biļešu veidus, muzeja programmu piedāvājumu un telpu nomu.
Piemēram, LNMM galvenajā ēkā un Mākslas muzejā Rīgas birža apvienotā biļete pastāvīgās ekspozīcijas un izstāžu apskatei pieaugušajiem maksās 15,00 EUR, tikai pastāvīgās ekspozīcijas apmeklējums – 7,00 EUR, bet lielo izstāžu apskate – 10,00 EUR.
Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā apvienotā biļete maksās 12,00 EUR, pastāvīgās ekspozīcijas apmeklējums – 7,00 EUR, izstāžu apskate – 9,00 EUR. Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejā apvienotā biļete maksās 5,00 EUR.
Ģimenes biļetes joprojām ir finansiāli izdevīgākais risinājums ģimenēm, apmeklējot muzeju kopā ar bērniem. Ģimenes biļete vienam pieaugušajam ar bērniem maksās no 10,00 līdz 12,00 EUR, savukārt diviem pieaugušajiem ar bērniem – no 16,00 līdz 20,00 EUR atkarībā no muzeja. Goda ģimenes apliecības īpašniekiem arī turpmāk tiks nodrošinātas papildu atlaides.
Pārskatot cenrādi, muzeja mērķis bija saglabāt līdzsvaru starp pieejamību sabiedrībai un ilgtspējīgu attīstību, lai kvalitatīvs piedāvājums joprojām būtu sasniedzams visplašākajai auditorijai. Jaunais cenrādis veidots, ņemot vērā līdzīgu kultūras institūciju praksi un pakalpojumu cenas, tostarp lielākajos muzejos Baltijas reģionā.
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem tiks novirzīti muzeja darbības nodrošināšanai – lai segtu ikdienas izmaksas, tostarp energoresursus un citus uzturēšanas izdevumus, un vienlaikus turpinātu piedāvāt saistošas izstādes un daudzveidīgus pakalpojumus apmeklētājiem.
“Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ikgadējo budžetu uzturēšanas un darbības izdevumu segšanai veido valsts budžeta dotācija, piesaistītie sponsoru, mecenātu un projektu līdzekļi, kā arī pašu ieņēmumi, kuri šogad plānoti vairāk nekā viena miljona eiro apmērā. Pašu ieņēmumus veido ieejas biļetes, telpu noma un citi muzeja pakalpojumi. Vienlaikus jāuzsver, ka cenrādis pēdējo reizi tika pārskatīts 2024. gadā, tāpēc, pieaugot visu resursu un pakalpojumu izmaksām, izmaiņas cenrādī ir nepieciešams un rūpīgi izvērtēts solis,” norāda LNMM direktore Iveta Derkusova.
Plašs atlaižu klāsts un bezmaksas pieejamība
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs turpina ciešu sadarbību ar tūrisma nozari un ņem vērā, ka sezonas laikā cenu izmaiņas nav iespējamas, tāpēc esošajiem līgumpartneriem līdz 2026. gada beigām tiks piemērotas līdzšinējās cenas.
Rūpējoties par muzeja pieejamību, turpina pastāvēt visas iepriekšējās atlaides – 50% atlaide attiecas uz izglītojamiem, studentiem, pensionāriem, personām ar III invaliditātes grupu, kā arī personām ar trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusu un Goda ģimenes apliecības īpašniekiem.
Atsevišķām skatītāju grupām muzeja apmeklējums saglabājas bez maksas – tostarp bērniem, personām ar I un II grupas invaliditāti un viņu pavadoņiem. Pilns atvieglojumu un bezmaksas apmeklējuma grupu saraksts publicēts LNMM mājaslapā.
Tāpat kā līdz šim, arī turpmāk pastāvīgās ekspozīcijas visās LNMM struktūrvienībās visiem apmeklētājiem bez maksas būs pieejamas katra mēneša pēdējā svētdienā.
Regulāriem muzeja viesiem joprojām izdevīgākais risinājums ir Gada biļete, kas ļauj bez ierobežojuma vesela gada garumā kopš tās iegādes brīža apmeklēt visas muzeja struktūrvienības – LNMM galveno ēku, Mākslas muzeju RĪGAS BIRŽA, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeju, kā arī Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzeju. Biļetes cena pieaugušajiem ir 70,00 EUR, savukārt skolēniem, studentiem un pensionāriem – 35,00 EUR.