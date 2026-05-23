Čehijas prezidents aicina NATO veikt izlēmīgas darbības, reaģējot uz Krievijas provokācijām
Čehijas prezidents Petrs Pavels aicinājis NATO valstis pāriet uz izlēmīgāku, tostarp asimetrisku, reaģēšanu uz Krievijas provokatīvajām darbībām, sakot, ka aliansei ir jādemonstrē gatavība stingri reaģēt uz tās gaisa telpas pārkāpumiem un citām darbībām, kas pārbauda tās atturēšanas iespēju robežas, vēsta laikraksts "The Guardian".
Pavels intervijā izdevumam teica, ka ir nepieciešami "diezgan izlēmīgi, potenciāli pat asimetriski" pasākumi, atbildot uz Maskavas darbībām, brīdinot, ka atbildes trūkums varētu veicināt Krievijas turpmāku eskalāciju.
Starp iespējamiem pasākumiem viņš minēja, cita starpā, interneta atslēgšanu, piekļuves ierobežošanu satelītu sistēmām, Krievijas banku atslēgšanu no globālās finanšu sistēmas un lidaparātu notriekšanu, kas pārkāpj alianses gaisa telpu.
Pavels norādīja, ka Krievija, viņaprāt, rīkojas zem sliekšņa, kas aktivizē Ziemeļatlantijas līguma 5. pantu, un tādējādi pārbauda NATO reaģēšanas robežas. Viņš uzsvēra, ka pēc Krimas aneksijas 2014. gadā Maskava ir izstrādājusi rīcības modeli, kas tai ļauj izdarīt spiedienu, nepārejot uz tiešu militāru konfliktu.
Vienlaikus Čehijas prezidents sacīja, ka Krievija vispirms saprot "spēka valodu", nevis diplomātiskus brīdinājumus. Pēc viņa teiktā, ja alianses gaisa telpas pārkāpumi turpināsies, var rasties jautājums par gan bezpilota, gan pilotējamu lidaparātu notriekšanu.
Pavels arī pauda vilšanos par ASV apņēmības trūkumu izdarīt spiedienu uz Krieviju.