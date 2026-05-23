Saeimas deputāts Juris Viļums (AS).
Šodien 11:46
Viļums pērn deklarējis vairāk nekā 74 000 eiro ienākumus
Saeimas deputāts Juris Viļums (AS) 2025. gadā deklarējis ienākumus 74 599 eiro apmērā, liecina Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtā amatpersonas deklarācija.
Lielāko daļu ienākumu - 70 404 eiro - veidojusi alga Saeimā, savukārt nelielas summas gūtas procentos no bankas noguldījumiem, kā arī citos ienākumos, tostarp no valsts budžeta.
Deklarācijā deputāts norādījis, ka faktiskā viņa kontā saņemtā darba alga bijusi mazāka, jo deklarētajā summā iekļauti arī nodokļi un ar deputāta pienākumu pildīšanu saistītie izdevumi.
Viļuma īpašumā un kopīpašumā ir vairāki nekustamie īpašumi, tostarp zeme Griškānu pagastā un īpašumi Ezernieku pagastā un Rēzeknē.
Deputāta īpašumā ir arī 2013. gada izlaiduma vieglais automobilis "VW Sharan".
Viļums deklarējis 23 000 eiro lielas parādsaistības, kā arī norādījis, ka viņam nav uzkrājumu privātajos pensiju fondos, bet ir dzīvības apdrošināšana ar uzkrājumu.