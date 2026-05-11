Valsts policijas foto
112
Šodien 12:32
Izgāja no mājām Lubānas ielā un pazuda bez pēdām: meklē Margaritu Zakrevsku
Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1991. gadā dzimušo Margaritu Zakrevsku.
Sieviete šā gada 6. maijā izgāja no savas dzīvesvietas Rīgā, Lubānas ielā, un līdz šim brīdim nav atgriezusies.
Pazīmes: augums apmēram 165 cm, apaļīga, gariem tumšiem matiem. Iespējams, varētu būt ģērbusies zilas krāsas sporta tērpā vai melnos sporta legingos.
Valsts policija aicina aplūkot Margaritas fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.