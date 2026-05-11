Izgāja no mājām Lubānas ielā un pazuda bez pēdām: meklē Margaritu Zakrevsku
Valsts policijas foto
112

Izgāja no mājām Lubānas ielā un pazuda bez pēdām: meklē Margaritu Zakrevsku

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1991. gadā dzimušo Margaritu Zakrevsku.

Izgāja no mājām Lubānas ielā un pazuda bez pēdām: ...

 Sieviete šā gada 6. maijā izgāja no savas dzīvesvietas Rīgā, Lubānas ielā, un līdz šim brīdim nav atgriezusies.

Pazīmes: augums apmēram 165 cm, apaļīga, gariem tumšiem matiem. Iespējams, varētu būt ģērbusies zilas krāsas sporta tērpā vai melnos sporta legingos.

Valsts policija aicina aplūkot Margaritas fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.

Tēmas

RīgaBezvēsts pazudušieValsts policija112Valsts policija meklē

Citi šobrīd lasa