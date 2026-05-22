Rīgā izstrādāts rīcības plāns dronu apdraudējuma gadījumā, iedzīvotājus aicina ārkārtas somas sagatavot jau šodien
Ņemot vērā pēdējā laika incidentus gaisa telpā un vispārējo drošības situāciju reģionā, Rīgas dome izstrādājusi rīcības algoritmus iedzīvotājiem dronu apdraudējuma un trauksmes gadījumiem.
Vienlaikus pašvaldība uzsākusi informatīvo kampaņu "Sagatavojies! Šodien.", lai veicinātu rīdzinieku gatavību rīkoties ārkārtas situācijās.
"Līdz šim mums šķita, ka Ukrainas karš mūs tiešā veidā neskar. Diemžēl situācija mainās, un dronu apdraudējumi arvien vairāk kļūst par mūsu ikdienu. Tāpēc aicinām iedzīvotājus preventīvi sagatavoties un pārdomāt savu rīcību," uzsvēra Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks.
Algoritmu izstrādē Rīgas dome balstījusies uz Ukrainas pilsētu pieredzi. Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas komitejas vadītājs Ģirts Lapiņš norādīja, ka sagatavošanās jāsāk ar drošu patveršanās vietu izvēli mājās un darbā, kā arī šo jautājumu pārrunāšanu ar ģimeni un bērniem.
Izstrādāts arī īpašs algoritms izglītības iestādēm: ja līdz plkst.6 rītā nav atsaukts apdraudējums, bērnus nedrīkst vest uz skolām, dārziņiem vai nometnēm. Ja apdraudējums sākas iestādes darba laikā, bērni tiks nogādāti drošā patveršanās vietā, kur viņiem būs jāpaliek līdz trauksmes beigām.
Rīcības algoritms sadalīts trīs posmos:
1. Sagatavošanās iepriekš: Pašvaldība aicina apzināt drošākās vietas mājās un darbā, pārrunāt rīcību ārkārtas situācijās ar ģimeni un sagatavot ārkārtas somu ar medikamentiem, ūdeni, bateriju bloku (powerbank), skaidru naudu un dokumentu kopijām.
2. Rīcība pēc šūnapraides brīdinājuma: Saņemot apziņošanu telefonā, ieteicams nepamest telpas un uzturēties tālāk no logiem. Neizmantot liftus. Cilvēkiem, kas atrodas ārā, pēc iespējas ātrāk jādodas iekštelpās, jāpārtrauc pārvietošanās un jāseko līdzi oficiālajai informācijai.
3. Rīcība tieša apdraudējuma gadījumā (dzirdot drona skaņu): Nekavējoties jāmeklē patvērums, ievērojot "divu sienu principu". Daudzdzīvokļu ēkās jādodas uz zemākiem stāviem vai kāpņutelpu. Cilvēkiem uz ielas jāmeklē tuvākais aizsegs.
Līdztekus šiem algoritmiem Rīgas dome atgādina, ka pašvaldības ēkās plānots izveidot 146 patvertnes, kurās varēs uzturēties vairāk nekā 50 000 cilvēku. Pirmās patvertnes būs pieejamas jau vasaras beigās, bet līdz gada beigām plānots īstenot 40% no projektiem. Pašvaldība arī piedāvā līdzfinansējumu patvertņu veidošanai dzīvojamajās mājās.
Kaut gan Drošības komiteja dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) programmā atbalstīja jau pērn, būvniecības iepirkums tiks izsludināts tikai tagad, jo Centrālo finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) līgumu par finansējuma piešķiršanu parakstīja tikai pagājušajā nedēļā.