Basketbolists Gunārs Grīnvalds turpina spēlēt rezultatīvi jauniešu Eirolīgas finālturnīrā
Latvijas basketbolists Gunārs Grīnvalds piektdien Jauniešu Eirolīgas finālturnīra otrajā mačā izcēlās ar 22 punktiem un sekmēja Madrides "Real" U-18 komandas otro panākumu.
Madrides basketbolisti A grupas mačā ar 97:63 (23:20, 28:15, 23:14, 21:14) sagrāva Parīzes Nacionālā sporta un fiziskās izglītības institūta (INSEP) vienību.
Grīnvalds spēlēja 34 minūtes un 20 sekundes, kuru laikā realizēja deviņus no desmit divu punktu metieniem, vienu no četriem tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem. Viņa kontā arī trīs atlēkušās bumbas, divas pārtvertas bumbas, divas kļūdas, divas piezīmes un divi izprovocēti sodi, noslēdzot maču ar efektivitātes koeficientu 20.
Latvijas basketbolists bija rezultatīvākais starp uzvarētājiem, kamēr vēl 17 punktus pievienoja Omers Kutluajs. Parīzes komandā Jaels Masjē-Reinērs izcēlās ar 14 punktiem.
Sestdien paredzēta vēl spēle ar Atēnu "Panathinaikos" jauniešu vienību. Ceturtdien Madrides vienība pirmajā mačā ar 109:58 uzveica Ļubļanas "Olimpija" jauniešus.
Pērn par šī turnīra čempionu kļuva Iļja Kurucs ar Kauņas "Žalgiris", bet aizpērn titulu izcīnīja Adrians Andževs Madrides "Real" sastāvā. Vēl 2016. gadā par čempionu kļuva arī Iļjas Kuruca brālis Rodions, kurš tobrīd bija "Barcelona" kluba paspārnē.