"Nekad nebiju iedomājies..."Uvi Balinski nepatīkami pārsteidz Masaļska komentāri viņa un citu nespēlējošo virzienā
Latvijas hokejists Uvis Balinskis sociālajā tīklā "Instagram" atbildējis Edgara Masaļska kritikai par atteikumiem spēlēt izlasē šī gada pasaules čempionātā ģimenes apstākļu dēļ.
Latvijas hokeja izlase 2026. gada pasaules čempionātā spēlē bez vairākiem vadošajiem hokejistiem. Dažiem spēlēt liedz savainojumi, citiem atrašanās bez līguma, bet vēl kādam - tuvojošais ģimenes pieaugums. Tāda situācija ir aizsargiem Uvim Balinskim un Jānim Jakam.
Pirmajās četrās spēlēs Latvijas hokeja izlase piedzīvojusi trīs zaudējumus, turklāt pēdējo no tiem ar graujošu rezultātu - 1:7 pret Somiju. Pirmajās četrās spēlēs Latvija guvusi tikai sešus vārtus, turklāt piecus no tiem kapteinis Rūdolfs Balcers. Treneru korpuss maz uzticas ceturtajam uzbrucēju virknējumam, pēdējos divos mačos pārsvarā spēlējot ar trīs uzbrucēju trijniekiem.
Raidierakstā "Faceoff" pēc neveiksmes pret Somiju skarbs nespēlējošo virzienā bija Edgars Masaļskis, kurš savas karjeras laikā izlasei neatteica. "Daudziem nepatiks, ko es teikšu, it sevišķi maniem amata brāļiem. Nevar nebraukt uz pasaules čempionātu. Kāds apvainosies vai neapvainosies, bet, ja manā laikā, kāds komandas biedrs pateiktu, ka viņam ir gaidāms ģimenes pieaugums un tāpēc viņš nebrauks uz pasaules čempionātu, tad domāju, ka ļoti daudz ģērbtuvē apvainotos un vairs nerunātu."
Uz šiem izteikumiem atbildējis aizsargs Uvis Balinskis, kurš bez plānotā ģimenes pieauguma sezonas beigās guva arī traumu. "Nepatīkami, ka pēc Latvijas izlases zaudējuma šī tēma vispār ir pieminēta. Nebiju nekad iedomājies, ka, izvēloties ģimeni pirmajā vietā, tikšu vainots pie izlases snieguma pasaules čempionātā. Tiešām žēl, ka ir cilvēki, kas šādi domā." Līdzīgu viedokli pauda Rodrigo Ābola sieva. Ābols gan nav pieejams izlasei traumas dēļ.
Uvis Balinskis spēlējis piecos pasaules čempionātos - pēdējo reizi 2023. gadā, kad Latvija izcīnīja bronzas medaļas. Šī gada olimpiskajās spēlēs viņam liela treneru uzticība un viena rezultatīva piespēle četros mačos.