Maija vidū Latvijā nokrišņu bijis vairāk par normu
Maija otrajā dekādē nokrišņu daudzums valstī vidēji bija 20,5 milimetri jeb 107% no normas, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra apkopotie dati.
Visvairāk nokrišņu - 52,2 milimetri - bija Madonā, savukārt vismazāk lija Liepājā, kur reģistrēti 5,4 milimetri nokrišņu.
Sausuma un mitruma rādītājs viena mēneša periodā valsts lielākajā daļā bija normas robežās, vietām Kurzemē tas uzrādīja mērenu sausumu.
Savukārt trīs mēnešu periodā sausuma un mitruma rādītājs visā Latvijā saglabājās negatīvs, mazāks sausums novērots austrumu novados, vislielākais sausums turpinājās valsts rietumu daļā, Saldus novadā rādītājs bija -3,02.
Salīdzinājumam, maija pirmajā dekādē zemākais sausuma un mitruma rādītājs trīs mēnešu periodā bija -3,78 Talsu novadā.
Vidējā gaisa temperatūra maija vidū Latvijā bija +11,5 grādi jeb divas grāda desmitdaļas virs normas. Latgalē un Vidzemē mēneša otrā dekāde bija nedaudz siltāka nekā ierasts, Kurzemē un Zemgalē - vēsāka.
Zemākā gaisa temperatūra bija +0,3 grādi 11. maija Mērsragā. Visaugstāk - līdz +25,8 grādiem - termometra stabiņš pakāpās 19. maijā Alūksnē.
Vidējais relatīvais gaisa mitrums maija otrajā dekādē bija 79% - no 72% Rūjienā līdz 86% Kolkā un Ventspilī.
Stiprākās vēja brāzmas - 17 metri sekundē - tika novērotas 14. maijā Saldū.