NATO ģenerālsekretārs Marks Rute.
Šodien 14:58
Rute skarbi par NATO palīdzību Ukrainai: daudzas valstis dara par maz
Daudzas NATO dalībvalstis nepiešķir pietiekami daudz līdzekļu, lai palīdzētu Ukrainai aizsargāties pret Krievijas iebrukumu, ceturtdien pauda NATO ģenerālsekretārs Marks Rute.
NATO valstis palīdzību Ukrainai nesniedz vienādā mērā, norādīja alianses vadītājs.
"Ir ierobežots skaits valstu, arī Zviedrija, kas attiecībā uz atbalsta sniegšanu pieliek tiešām lielas pūles, vēl arī citas valstis, piemēram, Kanāda un Vācija, Nīderlande, Dānija un Norvēģija, kā arī dažas citas," pirms NATO ārlietu ministru sanāksmes Helsingborgā Zviedrijā žurnālistiem sacīja Rute.
"Bet ir arī daudzas valstis, kas netērē pietiekami daudz, kad runa ir par atbalstu Ukrainai," norādīja alianses vadītājs.