IZM piedāvā ļaut ārkārtas situācijās atbrīvot skolēnus no valsts pārbaudījumiem.
Šodien 14:34
Pēc biežajiem gaisa telpas apdraudējuma brīdinājumiem IZM rosina mainīt eksāmenu kārtību
Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) rosina paredzēt iespēju atbrīvot skolēnus no valsts pārbaudījumiem gadījumos, kad ārkārtas apstākļu dēļ eksāmena norise tiek atcelta vai pārtraukta, liecina informācija Tiesību aktu portālā.
Izmaiņas rosinātas pēc tam, kad 19. maijā iespējama gaisa telpas apdraudējuma dēļ vairākos Latvijas novados tika pārtraukts 9. klašu latviešu valodas centralizētais eksāmens, bet 20. maijā uz laiku tika pārtraukta vidusskolas fizikas optimālā un augstākā līmeņa centralizēto eksāmenu norise.
IZM norāda, ka spēkā esošajos normatīvajos aktos pašlaik nav paredzēta iespēja skolēnus šādās situācijās atbrīvot no valsts pārbaudījuma kārtošanas.
Tādēļ plānots papildināt Ministru kabineta noteikumus "Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem", nosakot, ka lēmumu par atbrīvošanu no eksāmena ārkārtas situācijās pieņem izglītības un zinātnes ministrs.